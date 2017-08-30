"Спартак" и "Зенит" сыграют 26 ноября

РФПЛ опубликовала календарь осенне-зимней части чемпионата России (с 9-го по 20-й тур, подробности - здесь).

Действующий чемпион страны "Спартак" на своем поле примет лидера турнира "Зенит" в 18-м туре. Встреча состоится в Москве на "Открытие Арене" 26 ноября, начало игры - 19.00 по московскому времени.

Напомним, встреча первого круга, состоявшаяся в 4-м туре, завершилась победой сине-бело-голубых - 5:1.

18-й тур

24 ноября, пятница

17.30 "Амкар" – "Динамо"

25 ноября, суббота

16.30 "Тосно" – "Арсенал"

19.00 "Ахмат" – "Уфа"

26 ноября, воскресенье

11.30 "Урал" – "Краснодар"

14.00 "Рубин" – ЦСКА

16.30 "Ростов" – "Анжи"

19.00 "Спартак" – "Зенит"

27 ноября, понедельник

12.00 "СКА-Хабаровск" – "Локомотив"