"Спартак" и "Зенит" сыграют 26 ноября

РФПЛ опубликовала календарь осенне-зимней части чемпионата России (с 9-го по 20-й тур, подробности - здесь).
Действующий чемпион страны "Спартак" на своем поле примет лидера турнира "Зенит" в 18-м туре. Встреча состоится в Москве на "Открытие Арене" 26 ноября, начало игры - 19.00 по московскому времени.
Напомним, встреча первого круга, состоявшаяся в 4-м туре, завершилась победой сине-бело-голубых - 5:1.
18-й тур
24 ноября, пятница
17.30 "Амкар" – "Динамо"
25 ноября, суббота
16.30 "Тосно" – "Арсенал"
19.00 "Ахмат" – "Уфа"
26 ноября, воскресенье
11.30 "Урал" – "Краснодар"
14.00 "Рубин" – ЦСКА
16.30 "Ростов" – "Анжи"
19.00 "Спартак" – "Зенит"
27 ноября, понедельник
12.00 "СКА-Хабаровск" – "Локомотив"
shpasic
матчи в Перми и Екатеринбурге в конце ноября - это, конечно, прекрасно. хотя что там ещё в Хабаровске будет.
16:15