"Спартак" и "Зенит" одержали победы в молодежном первенстве

"Спартак" с минимальным счетом обыграл "Ростов" в матче 24-го тура молодежного первенства команд премьер-лиги. В других встречах "Зенит" переиграл "Урал", забив два безответных гола.
Чемпионат России
Премьер-лига
Молодежные команды
24-й тур
"Ростов" (Ростов-на-Дону) - "Спартак" (Москва) - 0:1 (0:0)
Гол: Руденко, 52 (0:1).
Судья: Буховец (Димитровград).
Батайск. Стадион "МБУ ДО ДЮСШ №2 (Локомотив)".
"Зенит" (Санкт-Петербург) - "Урал" (Екатеринбург) - 2:0 (2:0)
Голы: Еловских, 14 (1:0). Макеев, 22 (2:0).
Судья: Катайкин (Самара).
Санкт-Петербург. Стадион "МСА Петровский".