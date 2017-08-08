"Спартак" и "Валенсия" достигли принципиальной договоренности о трансфере Гарая?

Защитник "Валенсии" Эсекиэль Гарай близок к переходу в "Спартак", утверждает SportMediaset. По информации источника, российский и испанский клубы достигли принципиального соглашения по трансферу аргентинского защитника, ранее выступавшего за "Зенит".
Ожидается, что красно-белые удовлетворят запрос "летучих мышей" и заплатят за Гарая 25 миллионов евро.
Напомним, аргентинец выступал за "Зенит" с 2014 по 2016 год, забив 3 гола в 75 матчах. Он помог петербургскому клубу выиграть чемпионат, Кубок и Суперкубок России.
В составе "Валенсии" Гарай провел сезон-2016/17, проведя во всех турнирах 26 матчей и забив 4 гола.
Таблица переходов РФПЛ
"Гарай в "Спартаке"? Это даже не смешно"
М.Л.КРАСС.ПОБЕДИТЕЛЬ СПАРТАКА..
Повторюшки,тети - хрюшки)))
15:31
SIZ170
.....P.S. а может за Нету устал *подчищать*.....
15:17
SIZ170
Гарай хорош...... вот только зачем из Зенита так рвался?.... не уж то с цыганом что то не поделил?
15:15
Таки да
Лучше уж Швайнштайгера сразу брать. Швайни хотя бы с рождения наш.
15:14
Фрэнки четыре пальца
Если бы переходил в Бомжатню,ох как радовались не мытые, и не про возраст писали а про какой надёжный,лучший в РФПЛ ну и.т.д,а так не захлебнитесь ядом додики!!!
15:07
Разбанен досрочно
видать жена посмотрела в его паспорт, глянула в свой гардероб, поняла, что это последний шанс заработать бабла ее мужу и сжалилась? или ей предложили место работы ведущей на хач-тв???
14:57
sidors
есть ПЯТЬ причин для перехода
14:49
ustin007
25?за 31летнего защитника!Федун чтр открыл атракцион невиданной щедрости?на него это не похоже!
14:46
Халзан
Похоже на сивый бред этого Гарая все знают как он здесь играл надежный да но не звезда и не молодой и такие деньги?
14:42
серж семенович
купите уже пуцко назад ...
14:29
Mad Butcher
Пошла жара Сгодится нам бывший бомжик
14:26
serzheo
Ааа, так ему уже 31... Ну тогда более менее понятно и его решение, и отсутствие заинтересованности у Зенита.
14:19
waleriy
Половина первого круга прошло а они все думают. Спрашивается что они делали в предсезонке. Увольнять надо родионова и всю его банду.
14:08
kaduly
Опять желая пресса фигню пишет.
14:05
Keano
хороший игрок, но за 2 можно взять двух хороших защитников, центрального и двуногого на фланги..что смеяться то, то ничего, то Гарая за 25, ппц
13:57
Roov
Никто не хочет в Зенит. Все хотят в Великий Спартак! А в Зенит только за баблом, как в Китай.
13:52
Pleafant
Гарай свой уход из Зенита прошлым летом мотивировал необходимостью быть рядом с семьёй,теперь,выходит,такая необходимость отпала?
13:49
BATAMAN
В этой ситуации, я не понимаю Гарая. Ныть, что в России не нравится жене и уходить на этой волне, а через год приезжать обратно. Что изменилось? Развелся? Или у нас в стране вдруг стало хорошо?
13:48
Pleafant
Гарай свой уход мотивировал тем,что хочет быть рядом с семьёй,которая находилась в Валенсии
13:46
Darkman79
У Федуна видать знатно пригорело после 5 мячей,если он за немолодого защитника столько бабла готов дать
13:44