13:39 | Футбол — РФПЛ

"Спартак" и "Валенсия" достигли принципиальной договоренности о трансфере Гарая?

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Защитник "Валенсии" Эсекиэль Гарай близок к переходу в "Спартак", утверждает SportMediaset. По информации источника, российский и испанский клубы достигли принципиального соглашения по трансферу аргентинского защитника, ранее выступавшего за "Зенит".

Ожидается, что красно-белые удовлетворят запрос "летучих мышей" и заплатят за Гарая 25 миллионов евро.

Напомним, аргентинец выступал за "Зенит" с 2014 по 2016 год, забив 3 гола в 75 матчах. Он помог петербургскому клубу выиграть чемпионат, Кубок и Суперкубок России.

В составе "Валенсии" Гарай провел сезон-2016/17, проведя во всех турнирах 26 матчей и забив 4 гола.

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"Гарай в "Спартаке"? Это даже не смешно"

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КОММЕНТАРИИ (20)
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М.Л.КРАСС.ПОБЕДИТЕЛЬ СПАРТАКА..

Повторюшки,тети - хрюшки)))

15:31

SIZ170

.....P.S. а может за Нету устал *подчищать*.....

15:17

SIZ170

Гарай хорош...... вот только зачем из Зенита так рвался?.... не уж то с цыганом что то не поделил?

15:15

Таки да

Лучше уж Швайнштайгера сразу брать. Швайни хотя бы с рождения наш.

15:14

Фрэнки четыре пальца

Если бы переходил в Бомжатню,ох как радовались не мытые, и не про возраст писали а про какой надёжный,лучший в РФПЛ ну и.т.д,а так не захлебнитесь ядом додики!!!

15:07

Разбанен досрочно

видать жена посмотрела в его паспорт, глянула в свой гардероб, поняла, что это последний шанс заработать бабла ее мужу и сжалилась? или ей предложили место работы ведущей на хач-тв???

14:57

sidors

есть ПЯТЬ причин для перехода

14:49

ustin007

25?за 31летнего защитника!Федун чтр открыл атракцион невиданной щедрости?на него это не похоже!

14:46

Халзан

Похоже на сивый бред этого Гарая все знают как он здесь играл надежный да но не звезда и не молодой и такие деньги?

14:42

серж семенович

купите уже пуцко назад ...

14:29

Mad Butcher

Пошла жара Сгодится нам бывший бомжик

14:26

serzheo

Ааа, так ему уже 31... Ну тогда более менее понятно и его решение, и отсутствие заинтересованности у Зенита.

14:19

waleriy

Половина первого круга прошло а они все думают. Спрашивается что они делали в предсезонке. Увольнять надо родионова и всю его банду.

14:08

kaduly

Опять желая пресса фигню пишет.

14:05

Keano

хороший игрок, но за 2 можно взять двух хороших защитников, центрального и двуногого на фланги..что смеяться то, то ничего, то Гарая за 25, ппц

13:57

Roov

Никто не хочет в Зенит. Все хотят в Великий Спартак! А в Зенит только за баблом, как в Китай.

13:52

Pleafant

Гарай свой уход из Зенита прошлым летом мотивировал необходимостью быть рядом с семьёй,теперь,выходит,такая необходимость отпала?

13:49

BATAMAN

В этой ситуации, я не понимаю Гарая. Ныть, что в России не нравится жене и уходить на этой волне, а через год приезжать обратно. Что изменилось? Развелся? Или у нас в стране вдруг стало хорошо?

13:48

Pleafant

Гарай свой уход мотивировал тем,что хочет быть рядом с семьёй,которая находилась в Валенсии

13:46

Darkman79

У Федуна видать знатно пригорело после 5 мячей,если он за немолодого защитника столько бабла готов дать

13:44