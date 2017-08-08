"Спартак" и "Валенсия" достигли принципиальной договоренности о трансфере Гарая?

Защитник "Валенсии" Эсекиэль Гарай близок к переходу в "Спартак", утверждает SportMediaset. По информации источника, российский и испанский клубы достигли принципиального соглашения по трансферу аргентинского защитника, ранее выступавшего за "Зенит".

Ожидается, что красно-белые удовлетворят запрос "летучих мышей" и заплатят за Гарая 25 миллионов евро.

Напомним, аргентинец выступал за "Зенит" с 2014 по 2016 год, забив 3 гола в 75 матчах. Он помог петербургскому клубу выиграть чемпионат, Кубок и Суперкубок России.

В составе "Валенсии" Гарай провел сезон-2016/17, проведя во всех турнирах 26 матчей и забив 4 гола.

Таблица переходов РФПЛ

"Гарай в "Спартаке"? Это даже не смешно"