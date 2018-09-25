"Спартак" и "Ростов" рассудит Волошин

РФС назвал арбитров на матчи 9-го тура чемпионата России.
Игру между "Спартаком" и "Ростовом" доверено обслуживать Николаю Волошину из Смоленска. Встреча состоится 30 сентября на "Открытие Арене".
28 сентября
"Оренбург" - ЦСКА - Владислав Безбородов (Санкт-Петербург)
29 сентября
"Урал" - "Арсенал" - Сергей Лапочкин (Санкт-Петербург)
"Уфа" - "Енисей" - Сергей Иванов (Ростов- на-Дону)
"Локомотив" - "Ахмат" - Евгений Турбин (Дмитров)
30 сентября
"Анжи" - "Зенит" - Алексей Матюнин (Москва)
"Краснодар" - "Динамо" - Роман Галимов (Улан-Удэ)
"Спартак" - "Ростов" - Николай Волошин (Смоленск)
1 октября
"Рубин" - "Крылья Советов" - Кирилл Левников (Санкт-Петербург).
Дополнительная информация
- Рубин
- Крылья Советов См
- Ахмат (футбол)
- Ростов
- Анжи
- Владислав Безбородов
- Локомотив М (футбол)
- Зенит Санкт-Петербург
- ЦСКА (футбол)
- Спартак (футбол)
- Динамо Москва (футбол)
- Енисей (Футбол)
- Урал Ек
- Краснодар
- Евгений Турбин
- Оренбург (футбол)
- Арсенал Тула
- Уфа
- Сергей Лапочкин-мл. (судья)
- Алексей Матюнин
- Сергей Иванов-мл. (судья)
- Кирилл Левников
- Роман Галимов (судья)
- Николай Волошин (судья)
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