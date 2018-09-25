"Спартак" и "Ростов" рассудит Волошин

РФС назвал арбитров на матчи 9-го тура чемпионата России.

Игру между "Спартаком" и "Ростовом" доверено обслуживать Николаю Волошину из Смоленска. Встреча состоится 30 сентября на "Открытие Арене".

28 сентября

"Оренбург" - ЦСКА - Владислав Безбородов (Санкт-Петербург)

29 сентября

"Урал" - "Арсенал" - Сергей Лапочкин (Санкт-Петербург)

"Уфа" - "Енисей" - Сергей Иванов (Ростов- на-Дону)

"Локомотив" - "Ахмат" - Евгений Турбин (Дмитров)

30 сентября

"Анжи" - "Зенит" - Алексей Матюнин (Москва)

"Краснодар" - "Динамо" - Роман Галимов (Улан-Удэ)

"Спартак" - "Ростов" - Николай Волошин (Смоленск)

1 октября

"Рубин" - "Крылья Советов" - Кирилл Левников (Санкт-Петербург).