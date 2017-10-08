"Спартак" и Попов в ближайшее время начнут переговоры о новом контракте

Полузащитник Ивелин Попов в ближайшее время начнет переговоры с руководством "Спартака" о новом контракте, сообщает Gol.bg. Действующие соглашение болгарского хавбека с красно-белыми рассчитано до конца сезона-2017/18. Отметим, что начиная с января 2018 года Попов получит право вести переговоры с другими клубами, если не сумеет достичь соглашения о продлении контракта со "Спартаком".
Ранее в СМИ появлялась информация об интересе к Попову со стороны клубов из Турции. Они были отвергнуты, из-за заинтересованности главного тренера красно-белых Массимо Карреры в услугах 29-летнего игрока.
Напомним, болгарский полузащитник выступает за столичную команду с 2015 года. В этом сезоне он принял участие в 11 матчах, не отметившись результативными действиями.
гаттузо туп
Реально у нас там(в"Спартаке")все мозг про****и или его и не было???С этим парнем по-хорошему надо было контракт еще пару лет назад разорвать или продавать,если покупатели были.А они его переподписАть собрались...(
18:01