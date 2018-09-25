"Спартак" и "Енисей" поменяются домашними матчами

Как стало известно "СЭ", "Енисей" и "Спартак", скорее всего, поменяются домашними матчами в чемпионате России-2018/19.

Дело в том, что на стадионе в Красноярске, допущенном к турниру РПЛ при условии устранения ряда недостатков, не успевают сделать это до 7 октября, когда намечена первая встреча новичка премьер-лиги с красно-белыми.

Поэтому игра 1-го круга состоится в Москве на "Открытие Арене", а "Енисей" примет "Спартак" в 24-м туре в апреле будущего года. (Вячеслав Короткин)

Почему "Енисей" и "Спартак" обменяются домашними матчами //

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