"Спартак" и "Динамо" прибыли на "Открытие Арену"

"Спартак" и "Динамо" приехали на "Открытие Арену", где сегодня, 25 августа, проведут игру 5-го тура российской премьер-лиги. Стартовый свисток о начале матча прозвучит в 19.00 по московскому времени.

Ранее "Спартак" сообщал, что продал все билеты на сегодняшнюю игру. Стадион способен вместить 45 тысяч зрителей.

"Спартак" – "Динамо", чемпионат России, 5-й тур, 25 августа 2018, онлайн-трансляция матча, начало – в 19.00 по московскому времени