"Спартак" и "Динамо" прибыли на "Открытие Арену"

"Спартак" и "Динамо" приехали на "Открытие Арену", где сегодня, 25 августа, проведут игру 5-го тура российской премьер-лиги. Стартовый свисток о начале матча прозвучит в 19.00 по московскому времени.
Ранее "Спартак" сообщал, что продал все билеты на сегодняшнюю игру. Стадион способен вместить 45 тысяч зрителей.
#Спартак приехал на игру с #Динамо #СпартакДинамо pic.twitter.com/dIv2pQxbvJ– Elena Grigorevskaya (@Elegri_1) 25 августа 2018 г.
#Динамо приехало на игру со #Спартаком #СпартакДинамо pic.twitter.com/IjyTPsLBxA– Elena Grigorevskaya (@Elegri_1) 25 августа 2018 г.
"Спартак" – "Динамо", чемпионат России, 5-й тур, 25 августа 2018, онлайн-трансляция матча, начало – в 19.00 по московскому времени