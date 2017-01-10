"Спартак" и "Црвена Звезда" проведут товарищеский матч в Сербии

Представители "Спартака" и "Црвены Звезды" провели встречу в Белграде, где договорились о проведении товарищеского матча, сообщает официальный матч сербского клуба. Игра состоится 25 марта на стадионе "Райко Митич". Представители "Црвены Звезды" заверяют, что встречу будут транслировать в прямом эфире по телевидению и радио.

Напомним, что команды проводили товарищеский матч 5 сентября 2014 года на новом стадионе красно-белых "Открытие Арена". Игра завершилась со счетом 1:1, а на трибунах присутствовали 37 500 зрителей. В Сербии ожидают, что предстоящий матч соберет еще больше болельщиков.