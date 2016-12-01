13:28 | ФУТБОЛ — РФПЛ

"Спартак" и бригада арбитров удовлетворены качеством поля в Самаре

0
0
0
2

"Спартак" и бригада арбитров, которая будет работать на матче 16-го тура чемпионата России в Самаре, не имеет замечаний по качеству поля на стадионе "Металлург", сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу "Крыльев Советов". На данный момент газон прокатан и на поле нанесена обычная разметка.

"На совещании делегаты сразу же сказали, что службы стадиона при подготовке поля к игре со "Спартаком" сделали все, что в их силах, беря в голову тот факт, что с "Томью" "Крылья" играли три дня назад. Замечаний по газону нет. В последние годы подобное возмущение было год назад со стороны "Краснодара", – сказали в пресс-службе самарского клуба.
 

Дополнительная информация

http://tass.ru/sport/3830907

0
0
0
2
Материалы REN-TV

Из школьных учебников исключили Следственный комитет России...

Чемпионы по украденным шубам...

Руководству РЕН ТВ угрожают за показ фильма "Украина в огне"...

Блогеры обсуждают, как Лавров взглядом поставил на место Климкина ...

Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ (2)
Войти, чтобы оставить комментарий

РусскийФракиец

Не обыгрывать, наказывать!

13:57

mm1962

mm1962 В сложившейся ситуации Спартаку нужно выйти на матч, обыгрывать Крылья и в дальнейшем учесть их фортели

13:50

Материалы других СМИ
Материалы других СМИ