"Спартак" и бригада арбитров удовлетворены качеством поля в Самаре

"Спартак" и бригада арбитров, которая будет работать на матче 16-го тура чемпионата России в Самаре, не имеет замечаний по качеству поля на стадионе "Металлург", сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу "Крыльев Советов". На данный момент газон прокатан и на поле нанесена обычная разметка.

"На совещании делегаты сразу же сказали, что службы стадиона при подготовке поля к игре со "Спартаком" сделали все, что в их силах, беря в голову тот факт, что с "Томью" "Крылья" играли три дня назад. Замечаний по газону нет. В последние годы подобное возмущение было год назад со стороны "Краснодара", – сказали в пресс-службе самарского клуба.

