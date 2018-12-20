"Спартак" хочет купить лучшего бомбардира ФНЛ? Отвечает гендиректор "Сочи"

Генеральный директор "Сочи" Дмитрий Рубашко заявил, что он не ведет переговоров с московским "Спартаком" по поводу трансфера форварда Максима Барсова.

Ранее фан-группа сочинцев сообщила, что красно-белые заинтересованы в 25-летнем лучшем бомбардире Олимп-ФНЛ, который в первой части сезона забил 16 голов (четыре из них с пенальти).

- Сам читал эти сообщения и понимаю, почему они появляются - футбол зимой отходит на второй план, а писать о чем-то надо, - начал Рубашко. - Но правды в этой информации нет - мы даже не контактировали с руководством "Спартака" по поводу Барсова.

- В случае поступления предложения, готовы его рассмотреть?

- Трансферы - это часть футбольной жизни, кто-то смотрит наших игроков, мы ище других и так далее. Так что в случае поступления предложения, конечно, будет его рассматривать, особенно, если это предложение будет от именитого клуба. (Андрей Сизякин)

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