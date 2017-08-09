"Спартак" готовит заявление о ложном минировании "Открытие Арены"

Пресс-служба "Спартака" готовит заявление о ложном минировании "Открытие Арены", которое будет опубликовано на официальном сайте красно-белых. Ранее сообщалось, что со стадиона были эвакуированы десятки человек после звонка об угрозе взрыва. На данный момент мужчина, сообщивший об этом, уже задержан полицией.

Напомним, что сегодня на стадионе, который находится в Тушине, "Спартак" должен был провести матч 5-го тура чемпионата России с "Арсеналом", начало игры - в 19.30 по московскому времени. Добавим, что по информации официального сайта арены, сегодня до старта встречи было запланировано проведение четырех экскурсионных туров.

СМИ: Десятки людей эвакуированы со стадиона "Спартак"//

Полиция задержала мужчину за звонок об угрозе взрыва на стадионе "Спартака"