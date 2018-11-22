"Спартак" готов расстаться с Ханни и Луизом Адриану из-за высоких зарплат. Под вопросом и Самедов

Луиз Адриану (в центре) и Софьян Ханни (справа) могут уйти из "Спартака" этой зимой. Квинси Промес покинул красно-белых в конце лета. Фото Федор Успенский, "СЭ"

По данным "СЭ", полузащитник Софьян Ханни и форвард Луиз Адриану в ближайшем будущем могут покинуть московский "Спартак". Причина, по которой клуб может принять такое решение уже зимой – высокие зарплаты футболистов. Бразилец Адриану является самым высокооплачиваемым игроком команды (зарплата около 4 миллионов евро в год), оклад Ханни – 2 миллиона евро плюс существенные бонусы.

Адриану в последнее время не играет на должном уровне и нередко остается в запасе, а Ханни так и не стал футболистом стартового состава красно-белых. При этом у Адриану договор действует еще полтора года (до конца следующего сезона), а у Ханни – и вовсе до середины 2021 года.

По информации наших источников, под вопросом и будущее в команде Александра Самедова. Договор с ветераном истекает в конце сезона-2018/19, и пока конкретики в плане продления нет.

Помимо этого, в числе игроков, которые покинут "Спартак" зимой, может оказаться и полузащитник Денис Глушаков. (Дмитрий Симонов)

Луиз Адриану провел в этом сезоне 14 матчей за "Спартак" во всех турнирах, забил 2 мяча и сделал 2 голевые передачи, у Ханни - точно такие же показатели. Статистика Луиза Адриану - здесь, статистика Софьяна Ханни - здесь.