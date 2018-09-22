"Спартак": Глушаков и Ещенко получили игровую практику в дубле

Пресс-служба "Спартака" опубликовала отчет о победе в матче 8-го тура молодежного первенства над ЦСКА (2:1).

В частности там говорится, что опытные Андрей Ещенко и Денис Глушаков набирают оптимальную форму и получили игровую практику в дубле.

Напомним, защитник и полузащитник красно-белых не приняли участие в матче 1-го тура Лиги Европы против "Рапида" (0:2). Ранее они поставили лайки под записями в Инстаграме, на которых актер и болельщик "Спартака" Дмитрий Назаров раскритиковал главного тренера команды Массимо Карреру.

Фанаты "Спартака" проводили Глушакова аплодисментами //

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