"Спартак" - фаворит матча с "Локомотивом" по версии букмекеров

Сегодня состоится матч 7-го тура чемпионата России между "Спартаком" и "Локомотивом". Встреча в Москве начнется в 17.30 по московскому времени.

Котировки букмекеров на матч "Спартак" - "Локомотив"

Прогноз Winline – П1 1.85 – Н 3.26 – П2 4.26

Трансляция матча

"СЭ" проведет онлайн-трансляцию матча "Спартак" - "Локомотив".

Прямая трансляция матча "Спартак" - "Локомотив" – в субботу, 19 августа, на каналах "Матч ТВ" и "Наш футбол".

ОРИЕНТИРОВОЧНЫЕ СОСТАВЫ КОМАНД

"Спартак": Ребров - Ещенко, Таски, Джикия, Комбаров - Пашалич, Фернанду - Самедо, Глушаков, Промес - Луиз Адриану.

"Локомотив": Гильерме - Игнатьев, Кверквелия, Пейчинович, Рыбус - И. Денисов, Тарасов - Ант. Миранчук, Корян, Баринов - Ал. Миранчук.

ПОТЕРИ: Зе Луиш, Зобнин, Тимофеев (все - травма) - Ари, Чорлука (оба - травма), Фарфан (под вопросом).

СТАТИСТИЧЕСКИЕ ФАКТЫ

С учетом Суперкубка "Спартак" не проигрывает землякам на протяжении четырех матчей (+3=1). Последняя осечка случилась в Тушино 18 октября 2015 года (1:2).

С момента возвращения на пост главного тренера "Локо" Юрий Семин ни разу не обыграл "Спартак", уступив в первом круге прошлого сезона и в Суперкубке, а так же сыграв в марте вничью (1:1).

ПРОГНОЗ

Сергей АНДРЕЕВ бывший нападающий СКА, сборной СССР, экс-тренер "Ростсельмаша":

1:1 Опять же поставлю на ничью. Но с забитыми мячами. Уверен, подопечные Юрия Семина дадут бой действующим чемпионам страны. "Спартак" выглядит каким-то растерянным. Стабильности красно-белым явно не хватает. Мне, например, не понравились последние 30 минут еще в первом туре в дерби с "Динамо". Если бы судья добавил пять – семь минут, бело-голубые вырвали бы победу. А дальше уже пошли поражения от "Зенита", ЦСКА…

Виталий АЙРАПЕТОВ корреспондент "СЭ":

0:0 Фаворита в этой паре не вижу. "Локо" после бодрого старта забуксовал. Отсутствие Ари наконец-то сказалось. "Спартак", в свою очередь, лихорадит, команда в последнее время выглядит не убедительно.