"Спартак" - фаворит матча с "Арсеналом" по версии букмекеров

Сегодня состоится матч 5-го тура чемпионата России между "Спартаком" и "Арсеналом". Встреча в Москве начнется в 19.30 по московскому времени.

Котировки букмекеров на матч "Спартак" - "Арсенал"

Прогноз Winline – П1 1.32 – Н 4.68 – П2 9.02

Трансляция матча

"СЭ" проведет онлайн-трансляцию матча "Спартак" - "Арсенал".

Прямая трансляция матча "Спартак" - "Арсенал" - в среду, 9 августа, на канале "Наш футбол".

ОРИЕНТИРОВОЧНЫЕ СОСТАВЫ КОМАНД

"Спартак": Селихов - Ещенко, Боккетти, Джикия, Тигиев - Глушаков, Фернанду - Самедов, Попов, Промес - Зе Луиш.

"Арсенал": Габулов - К. Комбаров, Беляев, Сунзу, Александров - Бурчану - Ткачев, Берхамов, Максимов, Шевченко - Джорджевич.

ПОТЕРИ: Давыдов, Зобнин, Леонтьев, Таски (все - травма), Луиз Адриану (дисквалификация) - Григалава (травма), Расич (под сомнением).

СТАТИСТИЧЕСКИЕ ФАКТЫ

Если в прошлом сезоне после 4 туров "Спартак" занимал 1-е место с 10 очками, то сейчас – 10-е с 5 баллами. Год назад на аналогичном отрезке у красно-белых было 3 победы, 1 ничья при разнице забитых и пропущенных 8:1. В этом сезоне "Спартак" 1 раз проиграл, 1 выиграл и дважды сыграл вничью (5-7).

"Арсенал" и "Спартак" ни разу не играли друг с другом вничью в матчах чемпионата России. При этом в 4 предыдущих встречах соперники по два раза обыграли друг друга. Более того – по разу крупно. Правда, общая разница забитых и пропущенных 6-4 в пользу "Спартака".

ПРОГНОЗ

Александр МОСТОВОЙ, экс-полузащитник сборной России:

2:0. После произошедшего в Петербурге "Спартаку" поможет только одно – крупная победа. Другого рецепта нет. Но разгрома, думаю, не будет. Вряд ли Каррера станет сильно менять состав. Ребров наверняка останется. Разве что Зе Луиш заменит удаленного Луиза Адриану. Кстати, для меня загадка, почему Зе не играл с "Зенитом" с первых минут.

Филипп ПАПЕНКОВ, корреспондент "СЭ":

3:1. Красно-белые могут не успеть восстановиться. В первую очередь морально. Поэтому Каррера наверняка освежит состав: выпустит с первых минут Пашалича, возможно, даст отдохнуть Реброву, Комбарову, Глушакову. И в итоге чемпион отомстит за разгром в последнем туре прошлого сезона. Думаю, прорвет Зе Луиша.