"Спартак": Джикия готовится к операции

Защитник "Спартака" Георгий Джикия готовится к операции, сообщает пресс-служба красно-белых. Отмечается, что футболисты московского клуба подбадривают игрока сборной России, который получил разрыв крестообразных связок во время товарищеского матча против "Шанхай Шанган" (0:1).
Футболисты "Спартака" 19 января провели восстановительную тренировку. Сначала игроки выполнили растяжку, затем – беговые упражнения. В конце занятия игроки сыграли в теннисбол. По индивидуальному плану продолжают заниматься защитник Георгий Тигиев, полузащитники Джано и Артем Тимофеев.
Напомним, "Спартак" проведет товарищеский матч с "Астаной" 22 января. Начало - в 12.00 по московскому времени.
Дополнительная информация
http://spartak.com/news/2018-01-19-dzhikiya_gotovitsya_k_operatsii_komanda__k_matchu_s_astanoy/
Andrey6201
Don, общество требует подробностей, как покакал и пописал накануне операции Джорджио. Короче, полный эпикриз и, желательно, сразу с развёрнутым комментарием Рабинера и профессиональным бла-бла-бла Василькова. И да, уже давно пора СЭкс переименовать в СПам :)
12:36
футбол>2018
Ну прям звезда мирового футбола!!!Скоро в стране объявят траур........
12:23