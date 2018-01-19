"Спартак": Джикия готовится к операции

Защитник "Спартака" Георгий Джикия готовится к операции, сообщает пресс-служба красно-белых. Отмечается, что футболисты московского клуба подбадривают игрока сборной России, который получил разрыв крестообразных связок во время товарищеского матча против "Шанхай Шанган" (0:1).

Футболисты "Спартака" 19 января провели восстановительную тренировку. Сначала игроки выполнили растяжку, затем – беговые упражнения. В конце занятия игроки сыграли в теннисбол. По индивидуальному плану продолжают заниматься защитник Георгий Тигиев, полузащитники Джано и Артем Тимофеев.

Напомним, "Спартак" проведет товарищеский матч с "Астаной" 22 января. Начало - в 12.00 по московскому времени.