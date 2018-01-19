12:01 | Футбол — РФПЛ

"Спартак": Джикия готовится к операции

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Защитник "Спартака" Георгий Джикия готовится к операции, сообщает пресс-служба красно-белых. Отмечается, что футболисты московского клуба подбадривают игрока сборной России, который получил разрыв крестообразных связок во время товарищеского матча против "Шанхай Шанган" (0:1).

Футболисты "Спартака" 19 января провели восстановительную тренировку. Сначала игроки выполнили растяжку, затем – беговые упражнения. В конце занятия игроки сыграли в теннисбол. По индивидуальному плану продолжают заниматься защитник Георгий Тигиев, полузащитники Джано и Артем Тимофеев.

Напомним, "Спартак" проведет товарищеский матч с "Астаной" 22 января. Начало - в 12.00 по московскому времени.

Железный человек сломался: "Спартак" и сборная остаются без Джикии

 

Дополнительная информация

http://spartak.com/news/2018-01-19-dzhikiya_gotovitsya_k_operatsii_komanda__k_matchu_s_astanoy/

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Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ (2)
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Andrey6201

Don, общество требует подробностей, как покакал и пописал накануне операции Джорджио. Короче, полный эпикриз и, желательно, сразу с развёрнутым комментарием Рабинера и профессиональным бла-бла-бла Василькова. И да, уже давно пора СЭкс переименовать в СПам :)

12:36

футбол>2018

Ну прям звезда мирового футбола!!!Скоро в стране объявят траур........

12:23