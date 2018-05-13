"Спартак" – "Динамо": Зобнин проигрывает дерби за обе команды

Полузащитник "Спартака" Роман Зобнин впервые сыграл в чемпионате против своей бывшей команды "Динамо" и ухудшил личную статистику в противостоянии этих команд.
Бело-голубые с Зобниным в составе уступили "Спартаку" во всех пяти матчах с 2013 по 2016 год. (Кирилл БУРДАКОВ)
Матчи "Спартака" и "Динамо" с участием Романа Зобнина
|
Дата
|
Команда Зобнина
|
Соперник
|
Время
|
Действия
|
27.07.2013
|
Динамо
|
Спартак (д) – 1:4
|
16 минут
|
Заменен
|
15.05.2014
|
Динамо
|
Спартак (г) – 2:3
|
9 минут
|
Вышел
|
15.03.2015
|
Динамо
|
Спартак (г) – 0:1
|
6 минут
|
Вышел
|
25.10.2015
|
Динамо
|
Спартак (д) – 2:3
|
90 минут
|
Голевая передача
|
08.05.2016
|
Динамо
|
Спартак (г) – 0:3
|
90 минут
|
-
|
13.05.2018
|
Спартак
|
Динамо (д) – 0:1
|
90 минут
|
-
Зобнин. Впервые против "Динамо" //
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SSergey
Зобнин отличный игрок, но сегодня у него неудачная игра. Впрочем не у него одного.
17:08