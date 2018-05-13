"Спартак" – "Динамо": Зобнин проигрывает дерби за обе команды

Полузащитник "Спартака" Роман Зобнин впервые сыграл в чемпионате против своей бывшей команды "Динамо" и ухудшил личную статистику в противостоянии этих команд.

Бело-голубые с Зобниным в составе уступили "Спартаку" во всех пяти матчах с 2013 по 2016 год. (Кирилл БУРДАКОВ)

Матчи "Спартака" и "Динамо" с участием Романа Зобнина

Дата Команда Зобнина Соперник Время Действия 27.07.2013 Динамо Спартак (д) – 1:4 16 минут Заменен 15.05.2014 Динамо Спартак (г) – 2:3 9 минут Вышел 15.03.2015 Динамо Спартак (г) – 0:1 6 минут Вышел 25.10.2015 Динамо Спартак (д) – 2:3 90 минут Голевая передача 08.05.2016 Динамо Спартак (г) – 0:3 90 минут - 13.05.2018 Спартак Динамо (д) – 0:1 90 минут -

Зобнин. Впервые против "Динамо" //

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