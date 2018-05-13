16:53 | Футбол — РФПЛ

"Спартак" – "Динамо": Зобнин проигрывает дерби за обе команды

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Полузащитник "Спартака" Роман Зобнин впервые сыграл в чемпионате против своей бывшей команды "Динамо" и ухудшил личную статистику в противостоянии этих команд.

Бело-голубые с Зобниным в составе уступили "Спартаку" во всех пяти матчах с 2013 по 2016 год. (Кирилл БУРДАКОВ)

Матчи "Спартака" и "Динамо" с участием Романа Зобнина

Дата

Команда Зобнина

Соперник

Время

Действия

27.07.2013

Динамо

Спартак (д) – 1:4

16 минут

Заменен

15.05.2014

Динамо

Спартак (г) – 2:3

9 минут

Вышел

15.03.2015

Динамо

Спартак (г) – 0:1

6 минут

Вышел

25.10.2015

Динамо

Спартак (д) – 2:3

90 минут

Голевая передача

08.05.2016

Динамо

Спартак (г) – 0:3

90 минут

-

13.05.2018

Спартак

Динамо (д) – 0:1

90 минут

-

Зобнин. Впервые против "Динамо" //
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Спартак М – Динамо М

 

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Материалы сюжета: РФПЛ-2017/18. 30-й тур
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КОММЕНТАРИИ (1)
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SSergey

Зобнин отличный игрок, но сегодня у него неудачная игра. Впрочем не у него одного.

17:08

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