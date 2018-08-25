"Спартак" – "Динамо". Трансляция – в 19.00

В эти выходные пройдут матчи 5-го тура российской премьер-лиги. Центральной игрой тура станет встреча "Спартака" и "Динамо". Сыграют команды в субботу, 25 августа, на "Открытие Арене". Стартовый свисток прозвучит в 19.00 по московскому времени. Команды по-разному начали чемпионат – красно-белые потеряли очки лишь однажды и занимают второе место с 10 баллами, а бело-голубые шестые – с шестью очками. Лидирует в чемпионате "Зенит", который набрал 12 очков в четырех матчах.

"СЭ" проведет прямую трансляцию матча "Спартак" – "Динамо".

Сразу после игры на сайте "СЭ" вас будут ждать хайлайты (видео), комментарии участников встречи и наших ведущих авторов, а также разбор, оценки и мнения экспертов.

"Спартак" – "Динамо": трансляция