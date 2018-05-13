"Спартак" – "Динамо": трансляция – в 14.00

Сегодня, 13 мая, пройдет заключительный тур премьер-лиги. Ключевой игрой последнего дня станет встреча "Спартака" и "Динамо". Перед игрой красно-белые занимают вторую строчку в таблице, но при определенных раскладах их может потеснить ЦСКА, у которого на очко больше, и он играет в этот же день с "Анжи". А "Динамо" уже практически сохранило место в РФПЛ на будущий сезон.

"СЭ" проведет прямую трансляцию матча "Спартак" – "Динамо".

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Прямая трансляция матча "Спартак" – "Динамо".