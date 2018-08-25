"Спартак" – "Динамо": Прямая трансляция – в 19.00

В эти выходные пройдут игры пятого тура чемпионата России по футболу. Главным матчем станет встреча в Москве, где сыграют "Спартак" и "Динамо". Встреча соперников пройдет сегодня, в субботу, на "Открытие Арене". Начало игры – в 19.00 по Москве. Команды по-разному начали чемпионат – спартаковцы набрали 10 очков в четырех играх и занимают второе место, а динамовцы с шестью баллами на шестой строчке.

"СЭ" проведет прямую трансляцию матча "Спартак" – "Динамо".

Сразу после игры на сайте "СЭ" вас будут ждать хайлайты (видео), комментарии участников встречи и наших ведущих авторов, а также разбор, оценки и мнения экспертов.

"Спартак" – "Динамо": трансляция