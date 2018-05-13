"Спартак" – "Динамо": прямая трансляция – в 14.00

В воскресенье, 13 мая, состоится заключительный, 30-й, тур чемпионата России по футболу среди команд премьер-лиги. Центральной игрой последнего дня станет встреча "Спартака" и "Динамо". Перед игрой крансо-белые занимают вторую строчку, но при определенных раскладах их может обогнать ЦСКА, который отстает на одно очко и играет в этот же день с "Анжи".

"СЭ" проведет прямую трансляцию матча "Спартак" – "Динамо".

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Прямая трансляция матча "Спартак" – "Динамо".