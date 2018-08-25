"Спартак" – "Динамо". Онлайн трансляция – в 19.00

В этот уик-энд идут встречи пятого тура российской премьер-лиги, чемпионата России по футболу. Центральный матч выходных состоится на "Открытие Арена", где в 19.00 встретятся "Спартак" и "Динамо". Сыграют команды в субботу, 25 августа. Соперники по-разному начали чемпионат – красно-белые не смогли победить лишь в одной встрече, и занимают 2-е место с 10 баллами, а бело-голубые 6-е – с шестью очками. Лидирует в чемпионате питерский "Зенит", который набрал 12 очков в четырех матчах.

"СЭ" проведет прямую трансляцию матча "Спартак" – "Динамо".

Сразу после игры на сайте "СЭ" вас будут ждать хайлайты (видео), комментарии участников встречи и наших ведущих авторов, а также разбор, оценки и мнения экспертов.

"Спартак" – "Динамо": трансляция