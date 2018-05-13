"Спартак" – "Динамо": онлайн трансляция – в 14.00

Сегодня пройдет 30-й тур российской футбольной премьер-лиги. Ключевой игрой дня станет матч между "Спартаком" и "Динамо" на "Открытие Арене". Перед игрой хозяева расположились на второй строчке в таблице, но при определенных раскладах их может обойти ЦСКА у которого на одно очко меньше и игра с "Анжи" в этот же день.

"СЭ" проведет прямую трансляцию матча "Спартак" – "Динамо".

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Прямая трансляция матча "Спартак" – "Динамо".