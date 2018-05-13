16:13 | Футбол — РФПЛ

"Спартак" – "Динамо": дерби в Тушине завершилось потасовкой. Видео

Сегодня. Москва. "Спартак" - "Динамо" - 0:1. Дерби завершилось потасовкой. Фото Дарья ИСАЕВА, "СЭ"
Сегодня. Москва. "Спартак" - "Динамо" - 0:1. Дерби завершилось потасовкой. Фото Дарья ИСАЕВА, "СЭ"
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Сразу после окончания матча 30-го тура "Спартак""Динамо" (0:1) на поле возникла серьезная потасовка.

Все началось со стычки Квинси Промеса и Зе Луиша со стороны красно-белых и Кристиана Хольмена с Самба Соу и Константином Раушем со стороны бело-голубых. После этого игроки стали выяснять отношения практически стенка на стенку, но судьям все же удалось погасить страсти. (Филипп ПАПЕНКОВ)

Трансляция матча "Спартак" – "Динамо"

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Материалы сюжета: РФПЛ-2017/18. 30-й тур
Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ (5)
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ЗЮК:

В Тушыни.ПТУ-оно и есть ПТУ.

17:05

Jean4

Это разве потасовка, у нас девчонки на дискотеке жестче себя ведут, после того как подвыпьют.

16:40

starter

Спартак никакой в этом матче, даже на кулаках не вышло)

16:19

Mark Krass

Свиньи даже проигрывать достойно не умеют))

16:19

shpasic

дисквалифицировать обоих - Краснодар в ЛЧ, а Амкар оставить в вышке))

16:17

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