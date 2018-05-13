"Спартак" – "Динамо": дерби в Тушине завершилось потасовкой. Видео

Сразу после окончания матча 30-го тура "Спартак" – "Динамо" (0:1) на поле возникла серьезная потасовка.
Все началось со стычки Квинси Промеса и Зе Луиша со стороны красно-белых и Кристиана Хольмена с Самба Соу и Константином Раушем со стороны бело-голубых. После этого игроки стали выяснять отношения практически стенка на стенку, но судьям все же удалось погасить страсти. (Филипп ПАПЕНКОВ)
Трансляция матча "Спартак" – "Динамо"
После финального свистка начался 🔥 pic.twitter.com/C16kQoXVRs– Филипп Папенков (@PippoGranato) 13 мая 2018 г.
ЗЮК:
В Тушыни.ПТУ-оно и есть ПТУ.
17:05
Jean4
Это разве потасовка, у нас девчонки на дискотеке жестче себя ведут, после того как подвыпьют.
16:40
starter
Спартак никакой в этом матче, даже на кулаках не вышло)
16:19
Mark Krass
Свиньи даже проигрывать достойно не умеют))
16:19
shpasic
дисквалифицировать обоих - Краснодар в ЛЧ, а Амкар оставить в вышке))
16:17