"Спартак" – "Динамо": дерби в Тушине завершилось потасовкой. Видео

Сразу после окончания матча 30-го тура "Спартак" – "Динамо" (0:1) на поле возникла серьезная потасовка.

Все началось со стычки Квинси Промеса и Зе Луиша со стороны красно-белых и Кристиана Хольмена с Самба Соу и Константином Раушем со стороны бело-голубых. После этого игроки стали выяснять отношения практически стенка на стенку, но судьям все же удалось погасить страсти. (Филипп ПАПЕНКОВ)

Трансляция матча "Спартак" – "Динамо"