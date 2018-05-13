"Спартак" - "Динамо": букмекеры считают хозяев фаворитами

Сегодня состоится матч 30-го тура чемпионата России "Спартак" – "Динамо". Встреча начнется в Москве в 14.00 по московскому времени.

Котировки букмекеров на матч "Спартак" – "Динамо"

Прогноз Winline – П1 1,55 – Н 4,30 – П2 6,44

Трансляция матча

"СЭ" проведет онлайн-трансляцию матча "Спартак" – "Динамо".

Прямая трансляция матча "Спартак" – "Динамо" – в 14:00, на канале "Наш футбол".

Ориентировочные составы команд

"Спартак": РЕБРОВ – БОККЕТТИ, Кутепов, Таски – ФЕРНАНДУ, Тимофеев – САМЕДОВ, Зобнин, Мельгарехо – Промес, Луиз Адриану.

"Динамо": Шунин – Козлов, Хольмен, Шуньич, Рауш – Соу, Тетте – Черных, Панченко, Ташаев – Луценко.

ПОТЕРИ: Ананидзе, Глушаков, Джикия, Селихов (все – травм.), Ещенко (дисквал.), Зе Луиш, Максимович, Тигиев (все – под вопросом) – Темников, Терехов (оба – травм.), Морозов (дисквал.).