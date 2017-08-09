"Спартак": "Держим кулачки за Тимофеева"

"Спартак" в своем официальном Твиттере попросил держать кулачки за полузащитника Артема Тимофеева. Напомним, что в первом тайме футболист неудачно наступил на ногу, и не смог самостоятельно покинуть поле.
Тимофеев покинул поле на медицинском электрокаре. Вместо него на поле вышел Денис Глушаков.
"Прежде всего, все мы, конечно, держим кулачки за Артема Тимофеева", – говорится в сообщении.
📷💥 Мгновения первого тайма поединка #СпартакАрсенал.– FC Spartak Moscow (@fcsm_official) 9 августа 2017 г.
Прежде всего, все мы, конечно, держим кулачки за Артёма Тимофеева. pic.twitter.com/Rm3Z9vnXnX
Jean4
Чрезмерное желание его подвело, резко дернулся за мячом и скорее всего заработал "кресты", жаль парня, только начали к основе подпускать.
21:37
ZohanDvir
Тимофеев, к сожалению, игрок травматичный. А талант есть.
21:29
Алексей Д.
Ну что тут скажешь? Держи, не держи, а полгода минус, как с куста. Увы...((
21:25
semenovd
Блин, да что ж они там все какие-то инвалиды...
21:01