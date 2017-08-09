20:51 | Футбол — РФПЛ

"Спартак": "Держим кулачки за Тимофеева"

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"Спартак" в своем официальном Твиттере попросил держать кулачки за полузащитника Артема Тимофеева. Напомним, что в первом тайме футболист неудачно наступил на ногу, и не смог самостоятельно покинуть поле.

Тимофеев покинул поле на медицинском электрокаре. Вместо него на поле вышел Денис Глушаков.

"Прежде всего, все мы, конечно, держим кулачки за Артема Тимофеева", – говорится в сообщении.

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Материалы сюжета: РФПЛ-2017/18. 5-й тур
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КОММЕНТАРИИ (4)
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Jean4

Чрезмерное желание его подвело, резко дернулся за мячом и скорее всего заработал "кресты", жаль парня, только начали к основе подпускать.

21:37

ZohanDvir

Тимофеев, к сожалению, игрок травматичный. А талант есть.

21:29

Алексей Д.

Ну что тут скажешь? Держи, не держи, а полгода минус, как с куста. Увы...((

21:25

semenovd

Блин, да что ж они там все какие-то инвалиды...

21:01