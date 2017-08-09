"Спартак": "Держим кулачки за Тимофеева"

"Спартак" в своем официальном Твиттере попросил держать кулачки за полузащитника Артема Тимофеева. Напомним, что в первом тайме футболист неудачно наступил на ногу, и не смог самостоятельно покинуть поле.

Тимофеев покинул поле на медицинском электрокаре. Вместо него на поле вышел Денис Глушаков.

"Прежде всего, все мы, конечно, держим кулачки за Артема Тимофеева", – говорится в сообщении.