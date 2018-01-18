"Спартак" даст ответ по Вериссимо в течение двух дней

"Спартак" пообещал дать окончательный ответ по трансферу защитника "Сантоса" Лукаса Вериссимо в течение двух дней. Как отметил член совета директоров бразильского клуба Рафаэль Вита, судьба 22-летнего бразильца должна была решиться еще сегодня, однако красно-белые сослались на экстренный обстоятельства.

Контракт Вериссимо с "Сантосом" рассчитан до июля 2022 года. Сумма трансфера, по информации СМИ, может составить от 8,5 до 10 миллионов евро.

- "Спартак" попросил руководство "Сантоса" отложить переговоры по трансферу Вериссимо на пару дней, - цитирует ТАСС Виту. - Вчера на игре с "Линенсе" присутствовали скауты из Москвы, и в четверг должна была решиться судьба защитника. Сегодня наши коллеги сослались на экстренные обстоятельства и заверили, что в ближайшие два дня дадут окончательный ответ.

