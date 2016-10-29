15:15 | ФУТБОЛ — РФПЛ

"Спартак" – ЦСКА: чей состав дороже

Стоимость составов "Спартака" и ЦСКА. Фото "СЭ" Стоимость стартового состава "Спартака". Фото "СЭ" Стоимость стартового состава ЦСКА. Фото "СЭ"
Стоимость составов "Спартака" и ЦСКА. Фото "СЭ"
0
0
0
17

"СЭ" в преддверии главного матча осени между "Спартаком" и ЦСКА в рамках 12-го тура премьер-лиги посчитал стоимость стартовых составов соперников. Так, чемпионы страны оказались дороже претендентов – 56,7 миллиона евро против 66,6 миллиона евро. Самый дорогой футболист в составе красно-белых – Квинси Промес (15 миллионов евро), а у красно-синих – Мариу Фернандес (15 миллионов евро).

Стоимость стартового состава "Спартака". Фото "СЭ"
Стоимость стартового состава "Спартака". Фото "СЭ"
Стоимость стартового состава ЦСКА. Фото "СЭ"
Стоимость стартового состава ЦСКА. Фото "СЭ"
результаты опроса
18302 чел.
Как закончится дерби "Спартак" - ЦСКА?
Крупной победой "Спартака"
13.9%
Победой "Спартака" с разностью один-два мяча
42.0%
Результативной ничьей
14.3%
Нулевой ничьей
4.7%
Крупной победой ЦСКА
4.6%
Победой ЦСКА с разностью один-два мяча
20.5%
0
0
0
17
Материалы сюжета: РФПЛ-2016/17. 12-й тур
Материалы сюжета: РФПЛ-2016/17. "Спартак" - ЦСКА

Материалы REN-TV

Любопытство всемирного масштаба...

Видео: Надежда Савченко прогулялась по Красной площади...

Сбежавшую дочь Сердюкова и ее подругу разыскивают по особым приметам...

Расстрел районного судьи в КЧР киллером попал на видео...

Материалы других СМИ

КОММЕНТАРИИ (17)
Войти, чтобы оставить комментарий

Излучение Промкооперации и Пищев

Кутепов 3 млн)))) ааааааааааааааааааааа))))))))))))))))))))))))

17:03

Assorti

Кто не понимает в диаграммах, все здесь нормуль, СЭ взял соотношение % к евро, написал евро, а нарисовал проценты))

16:56

SportXpressNick

Для наглядности: 56,7 + 66,6 = 123,3 123,3 - 100% 56,7 - х% 56,7 * 100/123,3 = 46% Итого: Спартак - 46% от общей трансферной стоимости ЦСКА - 54% А не в млн. евро как это представлено на диаграмме, которую можно использовать только для введения школьников в заблуждение.

16:54

ravilius777

траоре = 40 Игнашевичей) миланов = 2 Головина... клоунада

16:46

Багров

хотелось бы глянуть что за ненормальные за игнашевича сотку дадут

16:33

БОКСЁР из *что--где--когда*

Нууууууууууууу.......... Начались "старые песни О ГЛАВНОМ"!!!!!!! Мерка пенисами продолжается....

16:32

лорд Зелони

Интереснее сравнить суммы за эти составы уплаченные. Чей состав окажется дороже? лорд Зелони

16:27

ИНТЕРНЕТ БРОДИЛКИН

Ну за Акмнфея ценя явно раз в 10 завышена.Так то почти равны)

16:11

миха 108

Щенников,Траоре,Ионов - 4млн. + болгарин 5!!!??????? цена завышена!!!

16:09

Berkut-7

Зе Луиш 3,5 , а Траоре 4?? Это че за цыганская торговля )) За Погбу вон тоже отдали 120, такие же считоводы лохов на бабки разводят ))

16:09

crazysun78

долго смотрел на первый рисунок с диаграммой и цифрами... специалисты, кря...

16:02

БорщисалО

За что Серегу ценой обидели?

16:00

Jean4

Все-таки Таски в основе? Боккети то наверное дороже бы был.

15:54

П_о_в_а_р

У меня дороже состав... в фэнтези.

15:47

BigStar

Диаграмма сломала мозг.

15:39

NoName

Траоре дороже чем Зе Луиш? А Промес и Фернандес имеют одинаковую стоимость? Всё это очень условно конечно.

15:34

SportXpressNick

из диаграммы следует, что соотношение трансферной стоимости в пользу Спартака, что противоречит цифрам. СЭ, выпейте йаду.

15:30

Материалы других СМИ


Материалы других СМИ