"Спартак" – ЦСКА: чей состав дороже

"СЭ" в преддверии главного матча осени между "Спартаком" и ЦСКА в рамках 12-го тура премьер-лиги посчитал стоимость стартовых составов соперников. Так, чемпионы страны оказались дороже претендентов – 56,7 миллиона евро против 66,6 миллиона евро. Самый дорогой футболист в составе красно-белых – Квинси Промес (15 миллионов евро), а у красно-синих – Мариу Фернандес (15 миллионов евро).
Стоимость стартового состава "Спартака". Фото "СЭ"
Стоимость стартового состава ЦСКА. Фото "СЭ"
результаты опроса
18302 чел.
Излучение Промкооперации и Пищев
Кутепов 3 млн)))) ааааааааааааааааааааа))))))))))))))))))))))))
17:03
Assorti
Кто не понимает в диаграммах, все здесь нормуль, СЭ взял соотношение % к евро, написал евро, а нарисовал проценты))
16:56
SportXpressNick
Для наглядности: 56,7 + 66,6 = 123,3 123,3 - 100% 56,7 - х% 56,7 * 100/123,3 = 46% Итого: Спартак - 46% от общей трансферной стоимости ЦСКА - 54% А не в млн. евро как это представлено на диаграмме, которую можно использовать только для введения школьников в заблуждение.
16:54
ravilius777
траоре = 40 Игнашевичей) миланов = 2 Головина... клоунада
16:46
Багров
хотелось бы глянуть что за ненормальные за игнашевича сотку дадут
16:33
БОКСЁР из *что--где--когда*
Нууууууууууууу.......... Начались "старые песни О ГЛАВНОМ"!!!!!!! Мерка пенисами продолжается....
16:32
лорд Зелони
Интереснее сравнить суммы за эти составы уплаченные. Чей состав окажется дороже? лорд Зелони
16:27
ИНТЕРНЕТ БРОДИЛКИН
Ну за Акмнфея ценя явно раз в 10 завышена.Так то почти равны)
16:11
миха 108
Щенников,Траоре,Ионов - 4млн. + болгарин 5!!!??????? цена завышена!!!
16:09
Berkut-7
Зе Луиш 3,5 , а Траоре 4?? Это че за цыганская торговля )) За Погбу вон тоже отдали 120, такие же считоводы лохов на бабки разводят ))
16:09
crazysun78
долго смотрел на первый рисунок с диаграммой и цифрами... специалисты, кря...
16:02
БорщисалО
За что Серегу ценой обидели?
16:00
Jean4
Все-таки Таски в основе? Боккети то наверное дороже бы был.
15:54
П_о_в_а_р
У меня дороже состав... в фэнтези.
15:47
BigStar
Диаграмма сломала мозг.
15:39
NoName
Траоре дороже чем Зе Луиш? А Промес и Фернандес имеют одинаковую стоимость? Всё это очень условно конечно.
15:34
SportXpressNick
из диаграммы следует, что соотношение трансферной стоимости в пользу Спартака, что противоречит цифрам. СЭ, выпейте йаду.
15:30