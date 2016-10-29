"Спартак" – ЦСКА: чей состав дороже

"СЭ" в преддверии главного матча осени между "Спартаком" и ЦСКА в рамках 12-го тура премьер-лиги посчитал стоимость стартовых составов соперников. Так, чемпионы страны оказались дороже претендентов – 56,7 миллиона евро против 66,6 миллиона евро. Самый дорогой футболист в составе красно-белых – Квинси Промес (15 миллионов евро), а у красно-синих – Мариу Фернандес (15 миллионов евро).

Стоимость стартового состава "Спартака". Фото "СЭ"