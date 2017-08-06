"Спартак": "Чувствовалось, что все идет до ошибки. К сожалению, ее допустила наша команда"

Пресс-служба "Спартака" опубликовала отчет о поражении в гостевом матче 4-го тура премьер-лиги от "Зенита" (1:5). Приводим часть этого текста.
...Чувствовалось, что все идет до ошибки. И, к сожалению, ее допустила наша команда. На 36-й минуте мы сами себе "привезли" голевой момент, который реализовал Кокорин.
Затем красно-белые могли сравнять счет, но удар Луиза Адриану в последнее мгновение заблокировал Кришито. А перед самым перерывом зенитовцы удвоили результат: Ерохин с близкого расстояния хладнокровно поразил цель. Гол в раздевалку – всегда плохо.
Начало второго тайма также не принесло нам ничего хорошего. После подачи углового Кришито замкнул дальнюю штангу, и счет стал 3:0 в пользу хозяев.
После этого на поле появился Зе Луиш, и наша игра в атаке на некоторое время оживилась. Сначала на плотный удар Промеса успел среагировать Лунев, а затем Квинси простил зенитовцев, не попав в пустые ворота.
"Зенит" же провел быструю контратаку, и Кузяев забил четвертый мяч. Наших хватило на гол престижа. Зе Луиш вновь заработал пенальти, а Промес его уверенно реализовал. После этого Каррера бросил в бой нашего новичка Пашалича, который заменил Самедова и занял место в центре полузащиты.
Пятый гол получился курьезным: мяч влетел в сетку ворот после навеса Кришито. 5:1 в пользу хозяев.
Дополнительная информация
http://www.spartak.com/news/2017-08-06-porazheniye_v_sankt-peterburge/
- Александр Самедов
- Александр Кокорин
- Зенит СПб
- Спартак (футбол)
- Луиз Адриану
- Доменико Кришито
- Александр Ерохин (футбол)
- Квинси Промес
- Далер Кузяев
- Зе Луиш
- Массимо Каррера
- Андрей Лунев
- Марио Пашалич
James Gang
Федун негодуэ...
23:25 6 августа
igogohruhru
и так 5 раз подряд
22:30 6 августа
shpasic
вроде, воробьи могли бы спать спокойно, но Промес им не позволил устроив зе-луиш выше ворот с пары метров.
22:27 6 августа
gruzovik62
Один раз ошиблись и получили ПЯТЬ!!! Хорошая ошибка!!!
22:24 6 августа