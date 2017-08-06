"Спартак": "Чувствовалось, что все идет до ошибки. К сожалению, ее допустила наша команда"

Пресс-служба "Спартака" опубликовала отчет о поражении в гостевом матче 4-го тура премьер-лиги от "Зенита" (1:5). Приводим часть этого текста.

...Чувствовалось, что все идет до ошибки. И, к сожалению, ее допустила наша команда. На 36-й минуте мы сами себе "привезли" голевой момент, который реализовал Кокорин.

Затем красно-белые могли сравнять счет, но удар Луиза Адриану в последнее мгновение заблокировал Кришито. А перед самым перерывом зенитовцы удвоили результат: Ерохин с близкого расстояния хладнокровно поразил цель. Гол в раздевалку – всегда плохо.

Начало второго тайма также не принесло нам ничего хорошего. После подачи углового Кришито замкнул дальнюю штангу, и счет стал 3:0 в пользу хозяев.

После этого на поле появился Зе Луиш, и наша игра в атаке на некоторое время оживилась. Сначала на плотный удар Промеса успел среагировать Лунев, а затем Квинси простил зенитовцев, не попав в пустые ворота.

"Зенит" же провел быструю контратаку, и Кузяев забил четвертый мяч. Наших хватило на гол престижа. Зе Луиш вновь заработал пенальти, а Промес его уверенно реализовал. После этого Каррера бросил в бой нашего новичка Пашалича, который заменил Самедова и занял место в центре полузащиты.

Пятый гол получился курьезным: мяч влетел в сетку ворот после навеса Кришито. 5:1 в пользу хозяев.

Голы "Зенита". Кто у "Спартака" виноват?