"Спартак" – "Чертаново": Луиз Адриану - в нападении красно-белых на первый контрольный матч межсезонья

Стал известен стартовый состав "Спартака" в первом контрольном матче межсезонья. Соперник – "Чертаново". С первых минут на поле выйдут следующие игроки: Ребров (к), Ещенко, Мамин, Боккетти, Мельгарехо, Фернанду, Пантелеев, З. Бакаев, Педро Роша, Игнатов, Луиз Адриану.



Запасные: Максименко, Терешкин, Комбаров, Рассказов, Лихачев, Тигиев, Петкович, Глушаков, Тимофеев, Еременко, Полубояринов, Ломовицкий, Нимели, Зе Луиш.

Матч "Спартак" – "Чертаново" начнется в 17.00 по московскому времени. "СЭ" проведет текстовую трансляцию встречи.