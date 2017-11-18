18:51 | Футбол — РФПЛ

"Спартак" чаще всех обыгрывает "Краснодар"


"Спартак" в 10-й раз в 14 матчах чемпионата России обыграл "Краснодар" и вышел на первое место по числу побед над "быками" в премьер-лиге. Красно-белые лидируют и по забитым в ворота "Краснодара" голам, опережая "Локомотив" и "Зенит" на пять мячей.

Клубы, чаще всего обыгрывавшие "Краснодар" в премьер-лиге

Соперник

Матчи

Поражения

Пропущенные голы

Спартак

14

10

29

Локомотив

13

9

24

Зенит

13

8

24

ЦСКА

13

5

17

Ахмат

15

5

15

Кр.Советов

12

4

14

Краснодарцы впервые с 2014 года крупно проиграли в чемпионате. Более того "быки" потерпели третье крупное поражение на своем поле за время выступления в премьер-лиге, впервые позволив разгромить себя на поле "Арены Краснодар". Ранее крупно выиграть в Краснодаре получалось у "Локомотива" и "Крыльев Советов" (Кирилл БУРДАКОВ)

Крупные поражения "Краснодара" в премьер-лиге

Дата

Город

Соперник

Счет

23.04.2011

Краснодар

Локомотив

1:4

21.05.2011

Москва

Спартак

0:4

28.08.2011

Санкт-Петербург

Зенит

0:5

16.09.2012

Махачкала

Анжи

2:5

13.04.2013

Краснодар

Кр.Советов

0:3

27.10.2013

Москва

ЦСКА

1:5

12.04.2014

Санкт-Петербург

Зенит

1:4

06.12.2014

Санкт-Петербург

Зенит

0:4

18.11.2017

Краснодар

Спартак

1:4

Трансляция матча "Краснодар" – "Спартак"

Материалы сюжета: РФПЛ-2017/18. 17-й тур
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