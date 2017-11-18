"Спартак" чаще всех обыгрывает "Краснодар"

"Спартак" в 10-й раз в 14 матчах чемпионата России обыграл "Краснодар" и вышел на первое место по числу побед над "быками" в премьер-лиге. Красно-белые лидируют и по забитым в ворота "Краснодара" голам, опережая "Локомотив" и "Зенит" на пять мячей.

Клубы, чаще всего обыгрывавшие "Краснодар" в премьер-лиге

Соперник Матчи Поражения Пропущенные голы Спартак 14 10 29 Локомотив 13 9 24 Зенит 13 8 24 ЦСКА 13 5 17 Ахмат 15 5 15 Кр.Советов 12 4 14

Краснодарцы впервые с 2014 года крупно проиграли в чемпионате. Более того "быки" потерпели третье крупное поражение на своем поле за время выступления в премьер-лиге, впервые позволив разгромить себя на поле "Арены Краснодар". Ранее крупно выиграть в Краснодаре получалось у "Локомотива" и "Крыльев Советов" (Кирилл БУРДАКОВ)

Крупные поражения "Краснодара" в премьер-лиге

Дата Город Соперник Счет 23.04.2011 Краснодар Локомотив 1:4 21.05.2011 Москва Спартак 0:4 28.08.2011 Санкт-Петербург Зенит 0:5 16.09.2012 Махачкала Анжи 2:5 13.04.2013 Краснодар Кр.Советов 0:3 27.10.2013 Москва ЦСКА 1:5 12.04.2014 Санкт-Петербург Зенит 1:4 06.12.2014 Санкт-Петербург Зенит 0:4 18.11.2017 Краснодар Спартак 1:4

Трансляция матча "Краснодар" – "Спартак"