"Спартак" чаще всех обыгрывает "Краснодар"

"Спартак" в 10-й раз в 14 матчах чемпионата России обыграл "Краснодар" и вышел на первое место по числу побед над "быками" в премьер-лиге. Красно-белые лидируют и по забитым в ворота "Краснодара" голам, опережая "Локомотив" и "Зенит" на пять мячей.
Клубы, чаще всего обыгрывавшие "Краснодар" в премьер-лиге
|
Соперник
|
Матчи
|
Поражения
|
Пропущенные голы
|
Спартак
|
14
|
10
|
29
|
Локомотив
|
13
|
9
|
24
|
Зенит
|
13
|
8
|
24
|
ЦСКА
|
13
|
5
|
17
|
Ахмат
|
15
|
5
|
15
|
Кр.Советов
|
12
|
4
|
14
Краснодарцы впервые с 2014 года крупно проиграли в чемпионате. Более того "быки" потерпели третье крупное поражение на своем поле за время выступления в премьер-лиге, впервые позволив разгромить себя на поле "Арены Краснодар". Ранее крупно выиграть в Краснодаре получалось у "Локомотива" и "Крыльев Советов" (Кирилл БУРДАКОВ)
Крупные поражения "Краснодара" в премьер-лиге
|
Дата
|
Город
|
Соперник
|
Счет
|
23.04.2011
|
Краснодар
|
Локомотив
|
1:4
|
21.05.2011
|
Москва
|
Спартак
|
0:4
|
28.08.2011
|
Санкт-Петербург
|
Зенит
|
0:5
|
16.09.2012
|
Махачкала
|
Анжи
|
2:5
|
13.04.2013
|
Краснодар
|
Кр.Советов
|
0:3
|
27.10.2013
|
Москва
|
ЦСКА
|
1:5
|
12.04.2014
|
Санкт-Петербург
|
Зенит
|
1:4
|
06.12.2014
|
Санкт-Петербург
|
Зенит
|
0:4
|
18.11.2017
|
Краснодар
|
Спартак
|
1:4