23:38 6 августа | Футбол — РФПЛ

"Спартак" - болельщикам: "Вечер был очень непростым. Спасибо, что вы рядом"

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"Спартак" на своей странице в Инстаграме поблагодарил болельщиков за поддержку после гостевого матча 4-го тура премьер-лиги от "Зенита". В Санкт-Петербурге чемпион страны потерпел разгромное поражение со счетом 1:5.

- Сегодняшний вечер был очень непростым для нас и всех, кто переживал за команду... Спасибо, что вы рядом даже в такие сложные моменты, - говорится в сообщении красно-белых.

Трансляция матча "Зенит" – "Спартак"

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Материалы сюжета: РФПЛ-2017/18. 4-й тур. "Зенит" - "Спартак" и другие матчи
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КОММЕНТАРИИ (15)
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andreiwantsev

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02:04

Sandberg

Николай.Н , ну как на что? Не только Игоряну в ЛЧ рекорды лепить, надо что-то и СМ показать)

00:50

Николай.Н

Защита у Спартака НОЛЬ. Нападение..., убери двух игроков и Спартака нет. Игры с Динамо и Зенитом это показало.На что вы рассчитываете в ЛЧ ?

00:45

Гаттузо Крут!!!!!!#!

\\\\

00:34

Гаттузо Крут!!!!!!#!

бу-га-га! Скоро такие вечера станут обыденностью! 6 штук в ЛЧ, да 3-4 в чемпе. Тут уже даже вазелин не спасет.

00:34

Николай.Н

Спартак,сливай ЛЧ,а то ФНЛ плачет по тебе.

00:32

old grumbler

reality ans Главный по голубым, он же и по газу - сказал, что бомжи уже чемпионы. Так что пацаны расходимся - ждём следующий чемпионат. Иронично, что под новость о словах главного бомжа нельзя оставлять комментарии .....................................что опять под корягу на 16 лет, вы прям как цикады....

00:31

old grumbler

Какая боль Какая боль Аргентина - Ямайка 5.......

00:30

STAROSTIN

Спартак - имя на века...зенит,зенит всплывает годками...кто бы не говорил но это так...

00:19

SS-1525-Sergey

Так у секты и так всё хорошо, матч не окончился, а они уже оккупировали бары на обратную дорогу затаривать во внутрь праздничную жидкость!

00:10

SpaMan

4 тур. Все впереди. Верим и все такое!

00:03

Denissimo

Odissevs реально насмешил ))

00:02

reality ans

Главный по голубым, он же и по газу - сказал, что бомжи уже чемпионы. Так что пацаны расходимся - ждём следующий чемпионат. Иронично, что под новость о словах главного бомжа нельзя оставлять комментарии &#128513;&#128513;

00:01

Jean4

Odissevs, какой там 6-0, только Спартак из года в год может позволить себе за чемпионат быть несколько раз разгромленным, на потеху соперникам. Другие клубы себе такого не позволяют.

23:52 6 августа

Odissevs

Да уж... непростым. Могу понять, простить и т. д. Но! Пора бы уже и у зенита начать выигрывать на своём хотя бы поле по 6-0. А?

23:45 6 августа