"Спартак" - болельщикам: "Вечер был очень непростым. Спасибо, что вы рядом"

"Спартак" на своей странице в Инстаграме поблагодарил болельщиков за поддержку после гостевого матча 4-го тура премьер-лиги от "Зенита". В Санкт-Петербурге чемпион страны потерпел разгромное поражение со счетом 1:5.
- Сегодняшний вечер был очень непростым для нас и всех, кто переживал за команду... Спасибо, что вы рядом даже в такие сложные моменты, - говорится в сообщении красно-белых.
andreiwantsev
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02:04
Sandberg
Николай.Н , ну как на что? Не только Игоряну в ЛЧ рекорды лепить, надо что-то и СМ показать)
00:50
Николай.Н
Защита у Спартака НОЛЬ. Нападение..., убери двух игроков и Спартака нет. Игры с Динамо и Зенитом это показало.На что вы рассчитываете в ЛЧ ?
00:45
Гаттузо Крут!!!!!!#!
\\\\
00:34
Гаттузо Крут!!!!!!#!
бу-га-га! Скоро такие вечера станут обыденностью! 6 штук в ЛЧ, да 3-4 в чемпе. Тут уже даже вазелин не спасет.
00:34
Николай.Н
Спартак,сливай ЛЧ,а то ФНЛ плачет по тебе.
00:32
old grumbler
reality ans Главный по голубым, он же и по газу - сказал, что бомжи уже чемпионы. Так что пацаны расходимся - ждём следующий чемпионат. Иронично, что под новость о словах главного бомжа нельзя оставлять комментарии .....................................что опять под корягу на 16 лет, вы прям как цикады....
00:31
old grumbler
Какая боль Какая боль Аргентина - Ямайка 5.......
00:30
STAROSTIN
Спартак - имя на века...зенит,зенит всплывает годками...кто бы не говорил но это так...
00:19
SS-1525-Sergey
Так у секты и так всё хорошо, матч не окончился, а они уже оккупировали бары на обратную дорогу затаривать во внутрь праздничную жидкость!
00:10
SpaMan
4 тур. Все впереди. Верим и все такое!
00:03
Denissimo
Odissevs реально насмешил ))
00:02
reality ans
Главный по голубым, он же и по газу - сказал, что бомжи уже чемпионы. Так что пацаны расходимся - ждём следующий чемпионат. Иронично, что под новость о словах главного бомжа нельзя оставлять комментарии 😁😁
00:01
Jean4
Odissevs, какой там 6-0, только Спартак из года в год может позволить себе за чемпионат быть несколько раз разгромленным, на потеху соперникам. Другие клубы себе такого не позволяют.
23:52 6 августа
Odissevs
Да уж... непростым. Могу понять, простить и т. д. Но! Пора бы уже и у зенита начать выигрывать на своём хотя бы поле по 6-0. А?
23:45 6 августа