"Спартак" - болельщикам: "Вечер был очень непростым. Спасибо, что вы рядом"

"Спартак" на своей странице в Инстаграме поблагодарил болельщиков за поддержку после гостевого матча 4-го тура премьер-лиги от "Зенита". В Санкт-Петербурге чемпион страны потерпел разгромное поражение со счетом 1:5.

- Сегодняшний вечер был очень непростым для нас и всех, кто переживал за команду... Спасибо, что вы рядом даже в такие сложные моменты, - говорится в сообщении красно-белых.

Трансляция матча "Зенит" – "Спартак"