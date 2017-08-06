"Спартак" близок к завершению переговоров по Луану?

Руководство "Гремиу" уже ищет замену нападающему Луану, которого слухи связывают со "Спартаком". Как сообщает Globo Esporte, московский клуб ведет переговоры со своими коллегами из Бразилии и они близки к соглашению.
По данным источника, в "Гремиу" смирились с потерей 24-летнего форварда и рассматривают нескольких кандидатов ему на замену.
Луан играл за олимпийскую сборную Бразилии, в составе которой завоевал золотые медали игр в Рио-де-Жанейро. В рамках турнира Луан вышел на поле в шести матчах и забил три мяча. 26 января 2017 года в товарищеском матче против сборной Колумбии нападающий дебютировал за сборную Бразилии.
Олимпийский чемпион из фавел. "Спартак" нашел замену Промесу?
ustin007
Лучший игрок играющий на сегодняшний день в бразильском чемпионате!Это не усиление это СУПЕР трансфер!ИКРИЩЕ!!!!
18:13 6 августа
Observer2016
Да чистейший развод-вброс в прессу, чтобы эту Лиану подороже продать в Зап. Европу. Только одного в бразильские агенты не знают, что у "российских олигархов" сейчас на покупку игроков таких денег нет, кроме как у казнокрадов из "Зенит-Газпрома".
18:05 6 августа
Почти
Луан -не усиление.
17:41 6 августа
Островзаячий
Отлично. Теперь матчи Зенит -Спартак будут противоборством Аргентина - Бразилия. А если исполнится мечта Гинера то будет по 11 человек из этих стран.
17:20 6 августа