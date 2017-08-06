"Спартак" близок к завершению переговоров по Луану?

Руководство "Гремиу" уже ищет замену нападающему Луану, которого слухи связывают со "Спартаком". Как сообщает Globo Esporte, московский клуб ведет переговоры со своими коллегами из Бразилии и они близки к соглашению.

По данным источника, в "Гремиу" смирились с потерей 24-летнего форварда и рассматривают нескольких кандидатов ему на замену.

Луан играл за олимпийскую сборную Бразилии, в составе которой завоевал золотые медали игр в Рио-де-Жанейро. В рамках турнира Луан вышел на поле в шести матчах и забил три мяча. 26 января 2017 года в товарищеском матче против сборной Колумбии нападающий дебютировал за сборную Бразилии.

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