"Спартак" без Глушакова". Баннер болельщиков красно-белых на матче с "Анжи"

Болельщики "Спартака" во время гостевого матча 17-го тура премьер-лиги против "Анжи" вывесили баннер, направленный против капитана красно-белых Дениса Глушакова. Они также скандировали: "снимай повязку" в адрес хавбека.

- Под мощный заряд "снимай повязку" на гостевом секторе Анжи-Арены появляется баннер "Спартак" без Глушакова", - сообщается в Твиттере OnlineOnTour.

Под мощный заряд "Снимай повязку" на гостевом секторе Анжи-Арена появляется баннер "Спартак без Глушакова" pic.twitter.com/WT7N975EzH – OnlineOnTour (@OnlineOnTour) 8 декабря 2018 г.

Напомним, во время последних матчей часть болельщиков красно-белых неоднократно скандировала оскорбительные заряды в адрес Глушакова.

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