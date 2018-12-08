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"Спартак" без Глушакова". Баннер болельщиков красно-белых на матче с "Анжи"

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Болельщики "Спартака" во время гостевого матча 17-го тура премьер-лиги против "Анжи" вывесили баннер, направленный против капитана красно-белых Дениса Глушакова. Они также скандировали: "снимай повязку" в адрес хавбека.

Под мощный заряд "снимай повязку" на гостевом секторе Анжи-Арены появляется баннер "Спартак" без Глушакова", - сообщается в Твиттере OnlineOnTour.

Напомним, во время последних матчей часть болельщиков красно-белых неоднократно скандировала оскорбительные заряды в адрес Глушакова

Анжи - Спартак

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