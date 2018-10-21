"Спартак" – "Арсенал": почему Вилков не наказал гостей пенальти?

На 2-й минуте матча 11-го тура чемпионата России "Спартак" – "Арсенал" арбитр Михаил Вилков ошибочно не назначил пенальти в ворота гостей. В том эпизоде Костадинов задержал рукой Боккетти, пытавшегося сыграть в мяч и нанести удар по воротам. Полузащитник тульской команды нарушил правила и помешал сопернику. Фол совершен в штрафной площади – за это следовало наказать "Арсенал" 11-метровым ударом, однако Вилков предложил спартаковцам выполнить угловой. (Александр БОБРОВ)

Нарушение в штрафной "Арсенала".

Нарушение в штрафной "Арсенала".

Нарушение в штрафной "Арсенала".

Нарушение в штрафной "Арсенала".

"Спартак" - "Арсенал": трансляция матча