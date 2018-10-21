"Спартак" - "Арсенал": команды объявили стартовые составы

Стали известны стартовые составы "Спартака" и "Арсенала" на матч 11-го тура российской премьер-лиги.

В стартовом составе хозяев появится защитник Илья Кутепов – футболист не выходил на поле после чемпионата мира-2018, когда сначала не попадал в основу клуба, а затем перенес операцию. В запасе остался Георгий Джикия, который стал капитаном команды после перевода в молодежный состав Дениса Глушакова. С повязкой команду на поле выведет хавбек Роман Зобнин.

В стартовом составе красно-белых также выйдет Роман Еременко – полузащитник вышел на замену в матче 10-го тура РПЛ против "Енисея". Для финского хавбека это была первая игра за красно-белых и первый официальный матч за два года. Последний раз он выходил на поле 2 октября 2016 года в составе ЦСКА в игре с "Ростовом" (0:2).

"Спартак": Максименко, Петкович, Боккетти, Кутепов, Д. Комбаров, Ташаев, Еременко, Зобнин, Фернанду, Зе Луиш, Луиз Адриану.

Запасные: Ребров, Джикия, Мамин, Рассказов, Самедов, Ананидзе, Тимофеев, Мельгарехо, Ломовицкий, Игнатов, Ханни, Прошляков.

"Арсенал": Левашов, К. Комбаров, Григалава, Беляев, Альварес, Кадири Мохаммед, Мирзов, Лесовой, Костадинов, Джорджевич, Ожегович.

Запасные: Нигматуллин, Шамов, Хагуш, Денисов, Сокол, Крикуненко, Горбатенко, Ткачев, Ивакин, Хлусевич, Аджоев, Кангва.

Матч пройдет в воскресенье, 21 октября, на стадионе "Открытие Арена". Начало – 16:30.

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