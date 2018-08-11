"Спартак - "Анжи": Джикия сыграет впервые с декабря прошлого года

"СЭ" стала известна четверка защитников "Спартака", которая сыграет с первых минут в матче 3-го тура российской премьер-лиги с "Анжи". Встреча начнется на "Открытие Арене" в 19.00 по московскому времени.

С первых минут у "Спартака" в защите выйдут (справа налево) Николай Рассказов, Самюэль Жиго, Георгий Джикия и Дмитрий Комбаров.

Полностью старт "Спартака" выглядит так: Максименко – Рассказов, Жиго, Джикия, Комбаров – Зобнин, Глушаков, Ханни – Ташаев, Зе Луиш, Промес.

24-летний Джикия появится на поле в официальной встрече впервые с 6 декабря прошлого года. Тогда он провел 60 минут в игре 6-го тура группового этапа Лиги чемпионов с "Ливерпулем" (0:7). В январе нынешнего года игрок получил разрыв крестообразной связки левого коленного сустава, из-за которой был вынужден пропустить более полугода.

20-летний Рассказов первый раз выйдет в стартовом составе красно-белых в официальном матче, также он дебютирует в чемпионате России. Впервые он сыграл за "Спартак" 8 августа, выйдя на замену в добавленное время первого матча третьего отборочного раунда Лиги чемпионов с ПАОК (2:3).

По данным "СЭ", также в число первых одиннадцати на матч с "Анжи" будет включен полузащитник Софьян Ханни.

"Спартак" – "Анжи": Российская премьер-лига, 3-й тур, 11 августа 2018, онлайн-трансляция, начало – 19.00 (мск)