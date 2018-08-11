"Спартак" - "Анжи": котировки букмекеров

В субботу, 11 августа, в Москве пройдет матч 3-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) между "Спартаком" и "Анжи". Игру принимает стадион "Открытие Арена". Начало встречи – 19.00 по московскому времени.

Winline оценивает шансы "Спартака" на успех с коэффициентом 1,33, а "Анжи" – 9,57. Ничья оценивается с коэффициентом 5,14.

Знаешь, кто победит и каким будет счет? Коэффициенты Winline – здесь.

"Спартак" - "Анжи": РПЛ, 3-й тур, 11 августа 2018, онлайн-трансляция матча – начало в 19.00 (время московское)