"Спартак" – "Ахмат". Трансляция – в 19.00

В эти выходные проходят матчи 7-го тура российской премьер-лиги. Центральной игрой тура станет московского "Спартака" и грозненского "Ахмата". Сыграют команды в воскресенье, 16 сентября, на стадионе "Открытие Арене". Стартовый свисток прозвучит в 19.00 по местному времени. Команды хорошо начали чемпионат, у первых – 14 очков после шести матчей, а вторых 7 после такого же количество встреч. Спартаковцы – вторые в таблице, а грозненцы – 10-е.

"СЭ" проведет прямую трансляцию матча "Спартак" – "Ахмат".

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"Спартак" – "Ахмат": трансляция