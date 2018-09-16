"Спартак" - "Ахмат": Селихов пришел на фанатскую трибуну красно-белых

В эти минуты в Москве на стадионе "Открытие Арена" проходит игра седьмого тура чемпионата России между "Спартаком" и "Ахматом". На вышке заводящих на фанатской трибуне красно-белых присутствует травмированный вратарь Александр Селихов. Болельщики встретили его зарядом "Селихов Саша!".
Саша Селихов сегодня с нами на вышке 🔥🔥🔥– Фратрия (@fratria) 16 сентября 2018 г.
Вперед, #Спартак! pic.twitter.com/NXSntyxDaw
Селихов с фанатами. Фоткается и здоровается. Красиво! #СпартакАхмат pic.twitter.com/cDwROXdoLa– Yaro Susov (@yarosuso) 16 сентября 2018 г.
Ранее сообщалось, что за матчем "Спартак" - "Ахмат" наблюдают главный тренер сборной России Станислав Черчесов и Юхан Гераскин.
"Спартак" – "Ахмат": онлайн-трансляция