"Спартак" - "Ахмат": Селихов пришел на фанатскую трибуну красно-белых

В эти минуты в Москве на стадионе "Открытие Арена" проходит игра седьмого тура чемпионата России между "Спартаком" и "Ахматом". На вышке заводящих на фанатской трибуне красно-белых присутствует травмированный вратарь Александр Селихов. Болельщики встретили его зарядом "Селихов Саша!".

Ранее сообщалось, что за матчем "Спартак" - "Ахмат" наблюдают главный тренер сборной России Станислав Черчесов и Юхан Гераскин.

"Спартак" – "Ахмат": онлайн-трансляция