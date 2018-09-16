"Спартак" – "Ахмат": прямая трансляция – в 19.00

В эти выходные проходят игры седьмого тура чемпионата России по футболу. Главным матчем станет встреча в Москве, где "Спартак" примет "Ахмат". Встреча соперников состоится сегодня, в воскресенье, на стадионе "Открытие Арена". Начало игры – в 19.00 по местному времени. Сегодняшние соперники удачно стартовали – в первых шести встречах хозяева набрали 14 очков и занимают второе место, а грозненцы 10-е с 7-ю баллами.

"СЭ" проведет прямую трансляцию матча "Спартак" – "Ахмат".

Сразу после игры на сайте "СЭ" вас будут ждать хайлайты (видео), комментарии участников встречи и наших ведущих авторов, а также разбор, оценки и мнения экспертов.

"Спартак" – "Ахмат": трансляция