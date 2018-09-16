"Спартак" – "Ахмат": онлайн трансляция – в 19.00

В эти выходные проходят игры седьмого тура чемпионата России по футболу. Главной встречей станет матч "Спартака" и "Ахмата" в Москве. Игра соперников пройдет сегодня, в воскресенье, на "Открытие Арене". Начало игры – в 19.00 по Москве. Обе команды по-разному начали чемпионат, красно-белые идут вторыми с 14 очками, а грозненцы 10-е с семью баллами.

"СЭ" проведет прямую трансляцию матча "Спартак" – "Ахмат".

Сразу после игры на сайте "СЭ" вас будут ждать хайлайты (видео), комментарии участников встречи и наших ведущих авторов, а также разбор, оценки и мнения экспертов.

"Спартак" – "Ахмат": трансляция