"Спартак" - "Ахмат". Красно-белые проводят 800-й матч в чемпионате России

"Спартак" стал третьей, командой, проведшей 800 матчей в высшем российском дивизионе. Накануне юбилей отмечали ЦСКА и "Локомотив". Красно-синие в 800-й встрече победили "Краснодар" (2:1), а "Локомотив" сыграл вничью с "Уфой" (0:0).

Юбилейные матчи "Спартака" в чемпионате

Матч Дата Соперник Голы 1-й 29.03.1992 Кр.Советов (д) – 5:0 Бесчастных-2, Ледяхов-2, Чернышов 100-й 10.06.1995 Локомотив (д) – 1:2 Коновалов 200-й 24.06.1998 Шинник (г) – 1:0 Аленичев 300-й 18.08.2001 Факел (г) – 5:0 Цихмейструк-2, Робсон-2, Бесчастных 400-й 12.03.2005 Москва (д) – 0:2 - 500-й 15.05.2008 Сатурн (д) – 1:0 Павлюченко 600-й 21.08.2011 Спартак Нч (г) – 1:1 Дзюба 700-й 08.12.2014 Урал (д) – 2:0 Хурадо, Ромулу

Массимо Каррера проводит свой 56-й матч в качестве главного тренера "Спартака" в премьер-лиге. Только Олег Романцев и Валерий Карпин руководили красно-белыми в чемпионате чаще. Любопытно, что в трех играх обязанности главного тренера москвичей исполнял Игорь Ледяхов, ныне возглавляющий "Ахмат". (Кирилл БУРДАКОВ)

Тренеры "Спартака" в чемпионате России

Тренер Сезоны Матчи Олег РОМАНЦЕВ 1992-1995, 1997-2003 316 Валерий КАРПИН 2009-2012, 2012-2014 134 Массимо КАРРЕРА 2016-н.в. 56 Александр СТАРКОВ 2004-2006 45 Владимир ФЕДОТОВ 2003, 2006-2007 44 Георгий ЯРЦЕВ 1996 35 Станислав ЧЕРЧЕСОВ 2007-2008 34 Дмитрий АЛЕНИЧЕВ 2015-2016 31 Мурат ЯКИН 2014/15 30 Невио СКАЛА 2004 21 Унаи ЭМЕРИ 2012/13 17 Микаэль ЛАУДРУП 2008-2009 14 Андрей ЧЕРНЫШОВ 2003 11 Дмитрий ГУНЬКО 2013/14 9 Игорь ЛЕДЯХОВ 2008 3

Текстовая трансляция матча "Спартак" – "Ахмат"