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"Спартак" - "Ахмат". Красно-белые проводят 800-й матч в чемпионате России

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"Спартак" стал третьей, командой, проведшей 800 матчей в высшем российском дивизионе. Накануне юбилей отмечали ЦСКА и "Локомотив". Красно-синие в 800-й встрече победили "Краснодар" (2:1), а "Локомотив" сыграл вничью с "Уфой" (0:0).

Юбилейные матчи "Спартака" в чемпионате

Матч

Дата

Соперник

Голы

1-й

29.03.1992

Кр.Советов (д) – 5:0

Бесчастных-2, Ледяхов-2, Чернышов

100-й

10.06.1995

Локомотив (д) – 1:2

Коновалов

200-й

24.06.1998

Шинник (г) – 1:0

Аленичев

300-й

18.08.2001

Факел (г) – 5:0

Цихмейструк-2, Робсон-2, Бесчастных

400-й

12.03.2005

Москва (д) – 0:2

-

500-й

15.05.2008

Сатурн (д) – 1:0

Павлюченко

600-й

21.08.2011

Спартак Нч (г) – 1:1

Дзюба

700-й

08.12.2014

Урал (д) – 2:0

Хурадо, Ромулу

Массимо Каррера проводит свой 56-й матч в качестве главного тренера "Спартака" в премьер-лиге. Только Олег Романцев и Валерий Карпин руководили красно-белыми в чемпионате чаще. Любопытно, что в трех играх обязанности главного тренера москвичей исполнял Игорь Ледяхов, ныне возглавляющий "Ахмат". (Кирилл БУРДАКОВ)

Тренеры "Спартака" в чемпионате России

Тренер

Сезоны

Матчи

Олег РОМАНЦЕВ

1992-1995, 1997-2003

316

Валерий КАРПИН

2009-2012, 2012-2014

134

Массимо КАРРЕРА

2016-н.в.

56

Александр СТАРКОВ

2004-2006

45

Владимир ФЕДОТОВ

2003, 2006-2007

44

Георгий ЯРЦЕВ

1996

35

Станислав ЧЕРЧЕСОВ

2007-2008

34

Дмитрий АЛЕНИЧЕВ

2015-2016

31

Мурат ЯКИН

2014/15

30

Невио СКАЛА

2004

21

Унаи ЭМЕРИ

2012/13

17

Микаэль ЛАУДРУП

2008-2009

14

Андрей ЧЕРНЫШОВ

2003

11

Дмитрий ГУНЬКО

2013/14

9

Игорь ЛЕДЯХОВ

2008

3

Текстовая трансляция матча "Спартак" – "Ахмат"

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Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ (1)
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Знаток1964

Запоминающееся будет зрелище. Трофей Чемпиона заберут надолго от поросят.....

21:00

old grumbler

Восьмисотый пошел как четырехсотый, боком...

20:09

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