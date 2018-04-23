"Спартак" - "Ахмат". Красно-белые проводят 800-й матч в чемпионате России

"Спартак" стал третьей, командой, проведшей 800 матчей в высшем российском дивизионе. Накануне юбилей отмечали ЦСКА и "Локомотив". Красно-синие в 800-й встрече победили "Краснодар" (2:1), а "Локомотив" сыграл вничью с "Уфой" (0:0).
Юбилейные матчи "Спартака" в чемпионате
|
Матч
|
Дата
|
Соперник
|
Голы
|
1-й
|
29.03.1992
|
Кр.Советов (д) – 5:0
|
Бесчастных-2, Ледяхов-2, Чернышов
|
100-й
|
10.06.1995
|
Локомотив (д) – 1:2
|
Коновалов
|
200-й
|
24.06.1998
|
Шинник (г) – 1:0
|
Аленичев
|
300-й
|
18.08.2001
|
Факел (г) – 5:0
|
Цихмейструк-2, Робсон-2, Бесчастных
|
400-й
|
12.03.2005
|
Москва (д) – 0:2
|
-
|
500-й
|
15.05.2008
|
Сатурн (д) – 1:0
|
Павлюченко
|
600-й
|
21.08.2011
|
Спартак Нч (г) – 1:1
|
Дзюба
|
700-й
|
08.12.2014
|
Урал (д) – 2:0
|
Хурадо, Ромулу
Массимо Каррера проводит свой 56-й матч в качестве главного тренера "Спартака" в премьер-лиге. Только Олег Романцев и Валерий Карпин руководили красно-белыми в чемпионате чаще. Любопытно, что в трех играх обязанности главного тренера москвичей исполнял Игорь Ледяхов, ныне возглавляющий "Ахмат". (Кирилл БУРДАКОВ)
Тренеры "Спартака" в чемпионате России
|
Тренер
|
Сезоны
|
Матчи
|
Олег РОМАНЦЕВ
|
1992-1995, 1997-2003
|
316
|
Валерий КАРПИН
|
2009-2012, 2012-2014
|
134
|
Массимо КАРРЕРА
|
2016-н.в.
|
56
|
Александр СТАРКОВ
|
2004-2006
|
45
|
Владимир ФЕДОТОВ
|
2003, 2006-2007
|
44
|
Георгий ЯРЦЕВ
|
1996
|
35
|
Станислав ЧЕРЧЕСОВ
|
2007-2008
|
34
|
Дмитрий АЛЕНИЧЕВ
|
2015-2016
|
31
|
Мурат ЯКИН
|
2014/15
|
30
|
Невио СКАЛА
|
2004
|
21
|
Унаи ЭМЕРИ
|
2012/13
|
17
|
Микаэль ЛАУДРУП
|
2008-2009
|
14
|
Андрей ЧЕРНЫШОВ
|
2003
|
11
|
Дмитрий ГУНЬКО
|
2013/14
|
9
|
Игорь ЛЕДЯХОВ
|
2008
|
3
Знаток1964
Запоминающееся будет зрелище. Трофей Чемпиона заберут надолго от поросят.....
21:00
old grumbler
Восьмисотый пошел как четырехсотый, боком...
20:09