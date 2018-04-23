"Спартак" - "Ахмат": Исмаэл удвоил преимущество грозненцев

Полузащитник "Ахмата" Исмаэл забил второй гол своей команды в матче 27-го тура чемпионата России против "Спартака" - 2:0. После передачи с левого фланга защитник красно-белых Дмитрий Комбаров скинул грудью мяч под удар хавбеку, и тот расстрелял ворота соперника, находясь в центре штрафной.

Отметим, что для Исмаэла этот гол стал третьим в РФПЛ в текущем сезоне.

Текстовая трансляция матча "Спартак" – "Ахмат"