"Спартак" - "Ахмат": хозяева сыграют в красной форме, гости - в белой

"Спартак" в Твиттере опубликовал фотографию формы, в которой команда выйдет на поле в домашнем матче 27-го тура чемпионата России против "Ахмата". Хозяева сыграют в красной форме, их вратарь - в экипировке темно-зеленого цвета. Гости выйдут на поле в белом, их голкипер - в темно-синем.
Напомним, матч "Спартак" - "Ахмат" состоится сегодня, 23 апреля, и начнется в 19.30 по московскому времени. "СЭ" проведет текстовую трансляцию встречи.
Играем в красном! 🔴⚪️👊– FC Spartak Moscow (@fcsm_official) 23 апреля 2018 г.
Красно-белые! Сегодня у нашей команды очень важный матч. Приходите поддержать "Спартак" на трибуны!
Вместе мы победим! 🙌#Спартак #СпартакАхмат #Spartak pic.twitter.com/yvEQeVIipB