"Спартак" - "Ахмат": хозяева сыграют в красной форме, гости - в белой

"Спартак" в Твиттере опубликовал фотографию формы, в которой команда выйдет на поле в домашнем матче 27-го тура чемпионата России против "Ахмата". Хозяева сыграют в красной форме, их вратарь - в экипировке темно-зеленого цвета. Гости выйдут на поле в белом, их голкипер - в темно-синем.

Напомним, матч "Спартак" - "Ахмат" состоится сегодня, 23 апреля, и начнется в 19.30 по московскому времени. "СЭ" проведет текстовую трансляцию встречи.