"Спартак" - "Ахмат": Ханни вошел в стартовый состав красно-белых, Джикия - капитан

"Спартак" объявил стартовый состав на матч седьмого тура чемпионата России против "Ахмата". С капитанской повязкой на поле у красно-белых выйдет защитник Георгий Джикия.

С первых минут у "Спартака" сыграют Максименко, Рассказов, Боккетти, Джикия, Комбаров, Зобнин, Фернанду, Попов, Ломовицкий, Ханни и Зе Луиш.

В запасе у москвичей остались Ребров, Ещенко, Мамин, Петкович, Глушаков, Ташаев, Тимофеев, Игнатов, Луис Адриану, Педро Роша.

"Спартак" – "Ахмат": российская премьер-лига, 16 сентября 2018, онлайн-трансляция матча – в 19.00 (мск)