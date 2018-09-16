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"Спартак" - "Ахмат": Ханни вошел в стартовый состав красно-белых, Джикия - капитан

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"Спартак" объявил стартовый состав на матч седьмого тура чемпионата России против "Ахмата". С капитанской повязкой на поле у красно-белых выйдет защитник Георгий Джикия.

С первых минут у "Спартака" сыграют Максименко, Рассказов, Боккетти, Джикия, Комбаров, Зобнин, Фернанду, Попов, Ломовицкий, Ханни и Зе Луиш. 

В запасе у москвичей остались Ребров, Ещенко, Мамин, Петкович, Глушаков, Ташаев, Тимофеев, Игнатов, Луис Адриану, Педро Роша.

"Спартак" – "Ахмат": российская премьер-лига, 16 сентября 2018, онлайн-трансляция матча – в 19.00 (мск)

 

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Материалы сюжета: Премьер-лига-2018/19. 7-й тур
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