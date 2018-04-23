20:44 | Футбол — РФПЛ

"Спартак" - "Ахмат": Бериша довел счет до разгромного

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Полузащитник "Ахмата" Бернард Бериша забил третий гол своей команды на 50-й минуте матча 27-го тура чемпионата России против "Спартака" - 3:0. Хавбек убежал в контратаку по правому флангу, обвел защитника красно-белых Николу Максимовича и уверенно реализовал выход 1 на 1.

Для Бериши этот гол стал первым в РФПЛ в текущем сезоне.

Текстовая трансляция матча "Спартак" – "Ахмат"

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Материалы сюжета: РФПЛ-2017/18. 27-й тур
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КОММЕНТАРИИ (7)
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Че-та сосед хмурый ходит ... Посмотрел результат ... Опять посмеялся )))))))))))))

21:21

Tom Sowyer

Ставки у нас Арнольдыч делает))) против своих))))

21:16

_Я_против_Астротерфа_

Волера верим))))))))))))))))

21:08

Contr

Бесплатный проезд в электричках)

21:08

Tom Sowyer

Думаю от буков Спартак получит больше чем от выхода в группу ЛЧ. Дальновидно черт возьми. Винлайн отвечает)))))

21:06

old grumbler

Ну какой же это разгром... это все го лишь поражение со счетом 0-3....

21:00

Schnupphase

Жаль, что они в ЛЕ нас позорить будут. ))

20:55

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