"Спартак" - "Ахмат": Бериша довел счет до разгромного

Полузащитник "Ахмата" Бернард Бериша забил третий гол своей команды на 50-й минуте матча 27-го тура чемпионата России против "Спартака" - 3:0. Хавбек убежал в контратаку по правому флангу, обвел защитника красно-белых Николу Максимовича и уверенно реализовал выход 1 на 1.
Для Бериши этот гол стал первым в РФПЛ в текущем сезоне.
Последний Легион
Че-та сосед хмурый ходит ... Посмотрел результат ... Опять посмеялся )))))))))))))
21:21
Tom Sowyer
Ставки у нас Арнольдыч делает))) против своих))))
21:16
_Я_против_Астротерфа_
Волера верим))))))))))))))))
21:08
Contr
Бесплатный проезд в электричках)
21:08
Tom Sowyer
Думаю от буков Спартак получит больше чем от выхода в группу ЛЧ. Дальновидно черт возьми. Винлайн отвечает)))))
21:06
old grumbler
Ну какой же это разгром... это все го лишь поражение со счетом 0-3....
21:00
Schnupphase
Жаль, что они в ЛЕ нас позорить будут. ))
20:55