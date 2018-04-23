"Спартак" - "Ахмат": Бериша довел счет до разгромного

Полузащитник "Ахмата" Бернард Бериша забил третий гол своей команды на 50-й минуте матча 27-го тура чемпионата России против "Спартака" - 3:0. Хавбек убежал в контратаку по правому флангу, обвел защитника красно-белых Николу Максимовича и уверенно реализовал выход 1 на 1.

Для Бериши этот гол стал первым в РФПЛ в текущем сезоне.

Текстовая трансляция матча "Спартак" – "Ахмат"