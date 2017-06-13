"Спартак-2" встретил Дасаева поздравительным коридором

Сегодня прославленному советскому футболисту Ринату Дасаеву исполнилось 60 лет. Игроки и тренеры "Спартака-2" на базе в Тарасовке отметили юбилей бывшего голкипера поздравительным коридором.

Дасаев защищал цвета "Спартака" с 1978 по 1988 год, дважды стал чемпионом СССР, а с 2013 года работает в штабе дубля красно-белых тренером вратарей.