"Спартак-2" встретил Дасаева поздравительным коридором

Сегодня прославленному советскому футболисту Ринату Дасаеву исполнилось 60 лет. Игроки и тренеры "Спартака-2" на базе в Тарасовке отметили юбилей бывшего голкипера поздравительным коридором.
Дасаев защищал цвета "Спартака" с 1978 по 1988 год, дважды стал чемпионом СССР, а с 2013 года работает в штабе дубля красно-белых тренером вратарей.
Тарасовка #прямосейчас– FC Spartak Moscow (@fcsm_official) 13 июня 2017 г.
Футболисты и тренеры "Спартака-2" отмечают юбилей Рината Дасаева по-футбольному: поздравительным коридором! 🎂🎉🎊 pic.twitter.com/joF8A52wGI