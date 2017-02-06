"Спарта" не намерена продавать Караваева

"Спарта" не заинтересована в продаже российского защитника Вячеслава Караваева в другой клуб. Об этом сообщил генеральный директор пражского клуба Адам Коталик. В нынешнем сезоне 21-летний футболист провел 13 матчей в составе чешской команды, в которых забил два мяча.

- Я читал об интересе к Караваеву со стороны российских клубов в прессе, но могу сказать, что это всего лишь слухи, которые не имеют под собой оснований, - цитирует ТАСС Коталика. - Мы не общались ни со "Спартаком", ни с кем-то другим относительно продажи Вячеслава. "Спарта" совсем недавно подписала контракт с игроком, и он стал важной частью команды, мы планируем, что он задержится у нас в течение некоторого времени.