10:48 | ФУТБОЛ — РФПЛ

"Спарта" не намерена продавать Караваева

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"Спарта" не заинтересована в продаже российского защитника Вячеслава Караваева в другой клуб. Об этом сообщил генеральный директор пражского клуба Адам КоталикВ нынешнем сезоне 21-летний футболист провел 13 матчей в составе чешской команды, в которых забил два мяча.

Я читал об интересе к Караваеву со стороны российских клубов в прессе, но могу сказать, что это всего лишь слухи, которые не имеют под собой оснований, - цитирует ТАСС Коталика. - Мы не общались ни со "Спартаком", ни с кем-то другим относительно продажи Вячеслава. "Спарта" совсем недавно подписала контракт с игроком, и он стал важной частью команды, мы планируем, что он задержится у нас в течение некоторого времени.

 

Дополнительная информация

http://tass.ru/sport/3998641

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