Спаллетти может возглавить "Тоттенхэм"?

Главный тренер "Ромы" Лучано Спаллетти претендует на пост наставника "Тоттенхэма", утверждает Tuttomercatoweb. Действующий тренер "шпор" Маурисио Покеттино летом может возглавить "Барселону", которую уже официально по окончании текущего сезона покинет Луис Энрике.

Отмечается, что руководство лондонцев не планирует расставаться с аргентинским специалистом, но на случай чрезвычайной ситуации уже составило список из потенциальных кандидатов на пост главного тренера. В этом шорт-листе оказался и экс-тренер "Зенита".